野餐熱點佐敦谷公園驚現毒蛇　蛇王教一招防蛇埋身　千萬唔好咁做

近日天朗氣清，不少人都會到郊外走走呼吸清新空氣，而家長也帶小朋友到公園曬太陽散步，日前Facebook「順利邨 Shun Lee Estate」群組有網友上傳了一張蛇在草地上的照片，網友指照片是在佐敦谷公園對出嘅圍欄拍得，馬上有街坊回覆不只一次在該公園見過有蛇出動。



位於九龍觀塘區新清水灣道的佐敦谷公園，由於是佔地約6.3公頃，是香港大型公園之一，當中有一片特大草地，每逢假日都吸引很多家長及小朋友前往遊玩。今次有網友在該公園發現蛇縱影，即令不少家長擔心。

+ 4

記者就此事向蛇王協周嘉玲查詢，她指出該條蛇的品種為「紅脖遊蛇」，她指：「這種蛇帶少量毒，後溝牙，是香港居民，在驚蟄(農曆3月後)過後，重陽節前後十日蛇會更活躍，因冬眠完會出來準備交配，5月份端午節為蛇仔出世高峰時期，而秋天因為準備冬眠要充飢填飽肚子。」

見蛇蹤千萬別大聲尖叫

如果家長與小朋友一旦發現蛇，周嘉玲建議要這樣做：「平原、農地、海邊也是多蛇出沒之地；由於公園大草地也是蛇常出沒之地，一般落完雨、多坑渠，山水沖水落地面，蛇會潛入坑渠，當有地方就爬上來。蛇與人各有各的生活，被你見到千萬不要大聲尖叫，這會令蛇更驚慌，因為蛇本身膽小，只要不動聲色地慢慢行開並報警，周圍的人不要行埋去圍觀，再找人望住條蛇的去向，亦不要用物件撩牠、騷擾牠，因為不排除牠會突然咬人，如果撩走牠，蛇王到場也捉不到，時不時再出來嚇到人也不好。最好像見到老鼠一樣，不尖叫、不動聲色、慢慢行開，999會派警察到場，找到蛇所在位置，再安排蛇王出動。」

影低蛇作辨認

另外一個情況時，一旦小朋友玩耍時，看到蛇正在移動又或是被蛇咬傷應如何處理？周嘉玲說：「蛇通常只追動感物件，對蛇來說你不能吃，牠也不會追你，牠們特別對多毛毛的生物有興趣，因為覺得可以吃。 如果不幸被蛇咬傷，第一時間影低蛇的樣子，去到醫院讓醫生判斷蛇是哪個品種，以便落藥。不要自行打死條蛇，好大機會蛇咬完人就走，被咬者又會驚慌，所以影低條蛇。」

+ 1

被咬後宜用蒸餾水沖洗

不幸被蛇咬傷後，周嘉玲說：「未到醫院前，可找蒸餾水沖洗傷口，用手摸一摸傷口是否有蛇牙跌出來，因為有機會蛇的牙攝在傷口，因為蛇是玻璃牙，咬完你，牙就落在傷口，蛇的口水含有細菌，如果蛇是有毒，毒素會留在傷口表面，黐𥹉𥹉，滑潺潺，用清水洗可減低一半痛苦；可以就盡量擠出血，如果蛇是沒有毒，用水沖也會紓緩不適。如果可以即時將牙擠出，傷口可更快埋口。」

周嘉玲指出香港咬傷人的蛇有70%無毒，「一般來說大家都不用太驚，只要你不撩牠，牠也不會主動咬人，當然不要想住捉牠做蛇羹，蛇必會與你拼死一搏。由於蛇是受保護動物，被捉後會被拿去放生或交由嘉道理農場處理。」

一招防蛇埋身

最後，她建議大人小朋友到戶外玩時，可以這樣做預防被蛇咬傷，「現在行山又好，去郊外也好，最好穿密頭鞋，不要穿涼鞋，穿長褲、長袖衫，因為郊野地方好多時在草邊，草堆，常有青竹蛇，不時有人不小心踩中後反被蛇咬，做好預防措施更安全。」記者就此事向康文署查詢，截稿前未有回覆。