父母百萬裝修1,600呎新居　打造獨立活動室　特設玩具車收納位

可在家中盡情玩樂，孩子便最感高興！有父母花百萬打造1,600呎馬鞍山新居，更為孩子特意打造親子共用的活動室，以及在睡房設計可愛的專屬置物架，擺放玩具車，務求令一家人享受在家的時光。（相片由受訪者提供）



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親子共用活動空間

一家三口遷入馬鞍山迎海．御峰1,632平方呎單位，並花約130萬進行設計裝修。ED Design創辦人劉德泰分享，在單位的原先格局中，不足之處是房間長而窄，採光不足。父母尤其希望在維持房間數量和格局的情況下，打造一個無論大人或小朋友都能使用的多功能活動空間。此外，父母亦希望在有限的兒童房空間內，有位置擺放睡前閱讀的故事書和孩子喜愛的玩具車。

劉德泰把客廳旁的小客房改成為孩子而設的閱讀遊戲活動室，讓孩子與父母互動玩樂。活動室使用玻璃門設計，即使父母沒有參與孩子的玩樂過程，仍可透過玻璃，在不打擾孩子的情況下觀察他們的活動。

兒童房設附屬床

在兒童房方面，劉德泰特別設計了一個樹形置物架，底部是一個白色U形托盤，外形就如一條車道，讓孩子擺放玩具車，增添玩味。相比起傳統款式，這個置物架沒有層板或外框，減少壓迫感，也與窗外的自然環境融合。

另一方面，孩子的床架設有一張附屬床，方便爸爸或媽媽陪睡。床尾則是一個上掀蓋式的收納空間，面層可擺放毛公仔，裝飾空間。

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