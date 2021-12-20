家居裝修｜年輕父母要求高著重互動　設計師：平衡學習與玩樂需要

父母均希望為孩子提供最好的居住環境，為居所裝修時更是一絲不苟。有室內設計師分享，現時年輕家長多期望家居設計可平衡學習與玩樂需要，同時兼顧互動性和私隱度。「在家線上學習愈見普遍，現今小朋友學習好需要家長參與，亦直接影響空間設計！」

（攝影：龔嘉盛，部分相片由受訪者提供）



以孩子為中心

ED Design創辦人劉德泰（Edward）本是建築師，近十年專注室內設計項目，主力圍繞獨立屋等高端住宅設計。他於2014年成立設計工作室，其中家庭客戶佔三至四成，以年輕父母為主，孩子多屬幼兒階段。他們對居住環境要求高，相比起上一代，會更以孩子為設計重心，期望可平衡學習與玩樂需要。

劉德泰指，家長的另一設計要求，多圍繞安全與品質。「圓角傢俬係基本，緊張啲嘅家長，會每道門裝上防夾手系統，『封死』門邊，開門嗰時唔會伸到手指入去。」傢俬物料方面，則多要求採用環保物料、減少甲醛釋放量。

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可轉化的設計

「最需要教育家長嘅係，唔好諗住呢個設計係永遠啱用。因為小朋友愈細，功能轉變要求愈大。由BB階段，到幼稚園、小學，學習模式都隨成長轉變。本地同國際學校嘅學習文化已唔同，直接影響空間設計。」劉德泰表示，要迎合孩子的成長需要，可轉化（convertible）的設計便是重點。「要預視小朋友嘅學習需要、生活模式，再喺空間設計加入可轉變或提升嘅可能性。」

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例如他曾把客房改造成為孩子而設的獨立閱讀遊戲室，採用半玻璃門設計，讓孩子與父母互動玩樂之餘，即使父母身處遊戲室外，仍可透過玻璃，在不打擾孩子的情況下觀察他們的活動。當孩子年紀漸長，可加布遮蓋玻璃，把遊戲室的功能改變。

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平衡空間美學

劉德泰表示，另一兒童房的設計趨勢，是加入親子互動元素，同時兼顧私隱度。他便曾為兒童房打造日式榻榻米地台床，除了讓兄弟姊妹一同睡覺，兩張床之間亦預留了空間，有需要時父母也可陪伴孩子入睡。「另外父母都會想透過設計，教育細路仔，例如加設LEGO Wall，將空間融入學習、玩樂元素。」

他坦言，對設計師而言，最大的難度是將具兒童感的元素，打造得具設計感。「唔係將啲得意嘢貼上去，而係整合埋空間與建築美學，帶入功能性，看上去不俗氣，要花好多心思先做得到。」

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