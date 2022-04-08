反起跑線聯盟｜潘燦良望子成龍VS陳欣妍生仔要考牌？8大共鳴金句

ViuTV原創《反起跑線聯盟》將於今日（8日）播出大結局，劇中的「七小福」精靈可愛，網民大呼劇集看得很舒壓。而劇中的「瑤瑤媽」梁詠琪和「Billy媽」周家怡飾演一對知心好友，不時一起交流當媽媽的感受和煩惱。劇集中人物金句頻出，引起媽媽們的共鳴！



《反起跑線聯盟》的故事是圍繞樂悠悠幼稚園的7個小朋友，同時反映不同家長對教育理念的取態，還有親子家庭的關係。由梁詠琪飾演的「瑤瑤媽」因為女兒「瑤瑤」逃避上學，而決定轉為全職媽媽，並幫瑤瑤轉校到樂悠悠幼稚園，因而展開一系列故事。

金句一：香港生活困難，工作要緊，做父母真的不容易。

瑤瑤到新幼稚園面試，一家三口與孔校長會面，瑤瑤更大聲表示自己最喜歡「乜都唔做」，令媽媽極為擔心。孔校長安撫瑤瑤父母，說：「香港生活困難，工作要緊，做父母真的不容易。」真的直中雙職家長的心，搵食和湊仔，有時真的兩難全。

瑤瑤去面試，父母比小朋友更緊張。（劇照）

金句二：其實我們總有一天會不在孩子身邊，我只希望那天不要太快來到，因為我真的很想陪他久一點。

瑤瑤快將生日，瑤瑤媽和Billy媽在家中一起做手工，準備生日會的裝飾和食物，其間兩位媽媽大談「湊仔經」。瑤瑤曾經問「點解慶祝生日，唔慶祝死日？」，令媽媽們一時感觸，自己總有一日會老去、死去，不在子女的身邊：「其實我們總有一天會不在孩子身邊，我只希望那天不要太快來到，因為我真的很想陪他久一點。」說著說著，媽媽們相擁而哭，電視機前的媽媽也相當感動！

（劇照）

金句三：其實每個人都有自己的時間表

Martin做IQ test結果只有90分，爸爸Charles擔心兒子「跑得比人慢」，考慮幫兒子轉校，力谷兒子的成績，最後令Martin討厭他，關在房間不肯出來。Billy媽來幫忙勸導Martin後，和Charles討論孩子的成長時間表。「紐約也比加州快3小時，難道加州的時間真的比較慢嗎？那裏也是每天有二十四小時。其實每個人都有自己的時間表。」讓Charles也重新思考教育兒子的方針。

(劇照)

金句四：如果想小朋友未來有競爭力，就要現在為他增值。

Martin爸爸Charles想把電子教學帶入學校，不惜工本提供VR器材給學校，在家長會上演說時，就以此句作為開場白：「資訊科技和我們的生活不可分割。如果想小朋友未來有競爭力，就要現在為他增值。」相信也是不少家長的想法呢！

金句五：我不想媽咪不開心

太陽班要表演話劇，由老師分配小朋友擔任不同角色，而瑤瑤飾演糖果公主。不過，瑤瑤對擔任公主很有壓力，需要上唱歌班，又要應付媽媽的期望，漸漸也不想做公主了。瑤瑤媽意識到女兒不開心，一問之下，瑤瑤便哭著說：「我不想媽咪不開心。」瑤瑤媽都開始反省自己。

(劇集截圖)

金句六：現在當媽媽一定要考牌嗎？

在學校旅行時，Yumi B不小心把欣欣推跌，令欣欣的父母大為緊張，並指責Yumi Bi的父母太年輕，自己都難及照顧，更不識得教女。Yumi B的媽媽生氣地質問：「現在當媽媽一定要考牌嗎？是不是我有個牌，就不會被人質疑我不懂教女？」又指他們為了女兒，一直很努力學習。Yumi B之後也有和媽媽道歉，表示之後會乖。

(劇照)

金句七：其實父母最沒有安全感

孔校長中風，由新校長暫代。新校長是名校的退休校長，想一改學校愉快學習的風格。瑤瑤媽想說服家長支持愉快學習的宗旨，Billy媽感慨地說：「其實父母最沒有安全感，怕東怕西，有時弄得小朋友也一起害怕。」而她亦會害怕為小朋友做錯選擇。

(劇照)

金句八：你就是好爹哋，我就是衰媽咪

換上新校長之後，瑤瑤功課頻密，瑤瑤媽即使生病也陪伴女兒做功課。但瑤瑤感到太辛苦，想找爸爸求救。瑤瑤爸一回來就抱著女兒，叫太太冷靜，誰知一句令媽媽立即生氣：「你就是好爹哋，我就是衰媽咪。係你一句話給她嘗試考名校，我就幫她報名！報完名，我還要和她上面試班，回到家我要洗衫、煮飯，我今日病到只有半條人命！我尚要和她操卷、對功課，我覺得自己成了癲婆一樣！你自己就「好型咁」回家，一句叫我冷靜！」相信很多媽媽都經歷過做「顛婆」和「衰人」，難免為精彩對白而動容。