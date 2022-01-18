婆媳｜婚後該否與老爺奶奶同住？網民各有取態　3件事最優先考慮

結婚後該不該與老爺奶奶同居？每個人都有各自的見解與看法，這次《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近3個月內「婚後與老爺奶奶同住」話題的網路聲量表現，帶您了解話題的網路討論焦點，以及網友的看法。



婚後是否要與老爺奶奶同住？ 網友最先考慮這3件事情

網絡上關於「婚後是否與老爺奶奶同住」的話題討論十分熱烈，可發現網友常提及家中「人際關係」的經營，如在提及與「老爺奶奶」相處時，有網友會提到「遇到很好的奶奶，都會幫忙洗衣煮飯」，也有人說「常常被老爺管東管西，很不自在」等，引發許多的討論。

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也有網友會提到「住屋問題」，如認為「租屋自住」花費高，因此「只能先跟爸媽同住」，或提到「房子」呎數較小，「房間」的分配與夫妻間的私隱也是問題等。

此外，在與老爺奶奶的「相處磨合」上，網友會提到與老爺奶奶「習慣」、「觀念」的不同，如「跟長輩的衛生習慣不同」、「老爺奶奶對我教育孩子的方式常有意見」等，表示與老爺奶奶同住時可能會有不少生活的觀念磨合。

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婚後都與老爺奶奶難相處？ 網友想法大不同

觀察網路討論發現，認為婚後可與老爺奶奶同居的網友常提到「同住經濟負擔較小」的想法，表示「自己無力負擔房貸」，不如就跟老爺奶奶住一起，藉此減輕經濟壓力。還有網友認為「大家一起住能互相照應」，平時能與奶奶互相分擔家事、小孩請假在家也不必擔心沒人照顧等，網友紛紛表示「真的遇到好奶奶」、「神隊友奶奶」等。

但對此持保留態度的網友則認為，難以克服與老爺奶奶「生活習慣的不同」，如有網友提問「跟老爺奶奶住該不該鎖門？」引起熱烈討論，認為不鎖門是怕有意外，但老爺奶奶不敲門的行徑，也十分困擾，就有網友附和「敲門真的是禮貌，但也不好意思指責老爺奶奶」。同時，持保留態度的網友也提到「回家隨時都覺得拘謹」，像是網友提到「下班不能懶在梳化上」、「回家也不能穿的輕便」等，都是網友猶豫婚後與老爺奶奶同住的理由之一。

綜合上述可發現，身為媳婦、女婿的市民常會於網路上討論、請教「婚後是否與老爺奶奶同住」的相關話題。隨着時代的變化，也有些市民在婚前便先決定「向外搬」，以預防婆媳、岳婿等衝突發生，但不論生活習慣有多不同，大家都還是一家人。

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