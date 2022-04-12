蔡若蓮指學生忘記快測或不能上課　幼稚園校長：學生年幼難配合

特首林鄭月娥和教育局局長楊潤雄昨（11日）公布全港學校的復課安排，在4月19日由小學率先回校恢復半日面授，及後逐步擴至中學及幼稚園。學校亦需採取額外措施，包括學生、教職員須每日返學前做快測，結果陰性才可回校。教育局副局長蔡若蓮今（12日）出席港台節目《千禧年代》表示，若學生忘記做快測，便不能參與課堂活動，會由學校通知家長接學童回家，但若家長同意的話，學生可於學校補做快測。



學生忘記快測不能上課

教育局副局長蔡若蓮表示，學校須於每日早上10時前向衞生署呈報所有學生的檢測結果，學校要留存快速檢測的清晰紀錄，形式沒有硬性要求，學生可以手冊記錄或拍下快測結果的照片通知班主任。若學生忘記做快測，指引是不能參與課堂學習，校方須通知家長，盡快安排接送學童回家；另若家長同意，學生可於學校補做快測。

特殊學習需要學童無例外

至於特殊學習需要學童，蔡若蓮表示，除非學童有特殊醫療照顧，否則有特殊需要或患有自閉症等學童亦同樣需要每朝快測。她又認為距離開學尚有一個多星期，家長可教導有關學童，助他們盡早適應，「唔會話教唔到」，家長亦要「出啲力」讓學生復課更安全。她又表示，當局已製作單張，指引家長如何教導小朋友。

教育局副局長蔡若蓮。（資料圖片）

暫不考慮全港學生派發測試包

對於每日要做快測，學生及家長都要自備快速檢測套裝，蔡若蓮表示，當局會為學校免費提供1,000萬套快測檢測包，以便分發予全港約30萬個有需要學生，包括領取全津、半津及綜援家庭。不過她表示基於涉及公帑，希望善用資源，暫未考慮向全港學生免費派發測試包，相信「一般家庭做快速檢測個負擔，唔會構成好大問題」，學校亦可酌情派發快速檢測包予有需要學生。

相關文章👉🏻👉🏻👉🏻小學復課｜4.19起師生每朝須快測 沒打針學生參與課外活動受限👈🏻👈🏻👈🏻

除非學童有特殊醫療需要，否則所有學童均須每日回校前進行快測，陰性結果才可回校。（鄭子峰攝）

幼稚園家長：小朋友咁細要日日撩鼻好難

有學童家長則形容，小朋友年紀太細，每朝快測實行起來並不容易。彭太表示：「我仔仔今年九月讀N班，佢係好敏感嘅小朋友，平時剪指甲都有難度，要趁佢瞓著，所以我不敢想像日日同佢做快測撩鼻會點。對我來講有啲難，希望唔好日日都要做一次，因為小朋友得兩2歲，如果真係咁，我哋都考慮唔返N班住。」住在將軍澳、育有一子一女的王太亦形容：「我之前有幫兩兄妹做過，哥哥都OK ，妹妹K1 ，比較難搞，都未撩到就走開。」

至於育有一子的李生則表示會嘗試以遊戲方式，讓孩子習慣撩鼻的感覺：「兩三歲小朋友都好鍾意玩撩鼻屎，會嘗試用呢個誘因，以遊戲方式為小朋友進行採樣。頭一兩次相信OK，但係小朋友知道採樣唔舒服嘅時候就會好抗拒，盡量做，做到就做，都希望主動啲了解小朋友身體健康狀況。」他續指，仔仔將於今年8月入讀幼稚園N班，屆時會視乎情況再作決定，目前仍有playgroup實體堂未上，「playgroup始終有父母陪同，小心啲可以試吓嘅」。

幼稚園校長：學生年幼難配合

有幼稚園校長表示，幼稚園學生需要每日快測才能上課，對家長和學生而言都會感到壓力。「幼稚園學生年幼，如果每日都要做一些相對侵入性的測試，小朋友難以明白和理解，要（他們）配合是很困難。」校長亦表示，對在家沒有快測的學生，學校亦難以調配人手和資源為他們安排在校檢測，基本上是不可行。

另一所幼稚園校長則認為，疫情已達2年多，學生回校的時間有限，應更珍惜在校上課的時光。即使家長同意，學校亦難以安排在校為學童檢測，「我們是否有專業的人手、空間，還有時間去處理呢？萬一小朋友已受感染，回校檢測才知道，但他已經到校，是否已失去意義呢？」校長認為，家長在家先為子女進行快測更為可行，明白小朋友會感到不適，「但家長去教育小朋友，這是抗疫時期保障大家健康而要做的事，應該是能讓小朋友明白的」。