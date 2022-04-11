小朋友留家活動被鄰居投訴太嘈　裝修學院校長教路咁做隔音最有效

香港住屋環境狹窄，噪音問題持續困擾不少家居，有港媽表示疫情下，小朋友「放電無門」，被迫終日在家困獸鬥，更收到鄰居投訴。裝修學院校長鄧世民（Simon）也是爸爸，深知兒童在家發出的噪音不少，他提出兩大有效建議予家長；而港媽為減少噪音帶來的滋擾，在淘寶購入5件靜音神器，成功阻隔孩子發出的噪音，鄰居亦沒有再投訴。



疫情之下，遊樂場、主題公園全部關閉，家長都讓小朋友留在家中減少外出，小朋友精力無法釋放，在家難免跳跳紮紮，表現活躍，這的確連家長也未必可以控制得住。裝修學院校長鄧世民（Simon）也是爸爸，深知小朋友在家發出聲響多元化，拍球、跳躍、跑步、叫聲等噪音也很擾民，他提出兩大有效建議予家長，他說:「從裝修角度，鋪地墊係有效嘅方法。從教育角度，我會限制小朋友outdoor voice同indoor voice嘅時段。」

該名港媽對小朋友造成噪音滋擾到鄰居大感無奈，於是淘寶大手購入靜音及減噪音相關的物品，既可讓小朋友在家繼續跑跑跳跳，也可以將音量減低，兩全其美。

1.卡拉OK房級數隔音棉牆隔音板

不用找師父大費周章可以自己貼到，有時候小朋友練琴也不怕會騷擾到左鄰右里，消音棉可貼睡房大門，防噪音功能理想。

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2.日式蹦跳彈床

小朋友蹦蹦跳跳非常正常，但如果在地板上跳絕對會嘈吵，這個彈床非常適合家用，是大人與小朋友也適合的家庭小型防翻彈跳床。

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3.減震隔音厚地墊

普通一層的軟墊已經不感滿足整天跑跑跳跳的小朋友，這款可以給學習跳繩用的墊子，既可減震、隔音，而且厚度有30mm，在原先的地墊上，再加上這一張，可以讓小朋友安心在上面室防滑、跳躍、防震 、靜音的地墊。

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4. 靜音拍拍球

球狀玩具是小朋成長不可或缺，但當球場關門時，小朋友在家中一拍球，噪音絕對是擾民級，此款拍拍球是無聲彈力十足，最適合在家中使用，而且』食波餅」也不疼，重點是既可彈地也可靜音無聲。

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5.靜音拖鞋

有時連小朋友自己都不知道，原來在家中行路也會對樓下的鄰居造成噪音滋擾，於是找到這款室內家居防滑靜音高級踩屎感洗澡拖鞋，由於踩著感覺不會硬著陸，有睡眠級靜音功效。

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6.靜音椅子腳套

就算小朋友不是跑跑跳跳，坐下來吃飯或做練習，也會發出拉櫈的嘈吵聲，同樣對樓下單位住戶造成騷擾而自己不自覺，所以為全屋櫈腳套上腳套，既耐磨又可保護地板防被拉花，防滑又靜音，再也不怕小朋友將櫈推來推去了。