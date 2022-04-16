家居裝修｜港爸獲派330呎新公屋　內地建材舖購磚連運費唔使5千

不少家長也想從裝修開支中盡量慳得就慳，殷先生在2019年尾成功獲派330呎公屋，2020年7月左右正式收樓，因想節省裝修開支，惟有從建材入手。當中，在買地磚的過程中他獲益良多，例如磚的分類、鋪地磚的手法等等，他亦分享了揀磚的心得。



親自揀裝修材料

殷先生指年半前因即將入伙，他坦言：「嗰陣時因為我預算有限，所以喺裝修方便想慳得就慳，而且仲有好多傢俬電器要買，我諗咗好耐就想喺裝修材料方便盡量慳錢，有啲乜嘢自己做到嘅就做、整到就整、買到就買。」

在朋友的介紹下，他到深圳筍崗，這一帶有很多裝修材料店舖，而且這些店舖都對香港公屋的間隔非常之熟悉，殷先生一問之下原來有很多香港的裝修師傅都是在這裡買裝修材料，做櫃以及買地磚。本身打算在此處購買建材，但最終因疫情封關，令殷先生「失晒預算」！

最終，殷先生上淘寶找地磚，但由於網店回覆的多數是中介人，未必清楚流程，因此在係溝通上出現困難。幸好，透過朋友介紹一個之前曾經買過的建材舖，以微信聯絡舖頭負責人，對方寄樣板來港，決定款式後用支付寶或者微信支付，對方就會安排中港物流運到去到香港住所。

揀裝修公司前要先格價

在2020年7月左右，殷先生憶述收樓時，屋邨樓下有好多人稱「皇家判頭」的裝修公司會一路跟着你上樓，期間不斷提供意見拉生意。殷先生建議大家要有定力：「老實講當時都有被打動嘅一刻，因為佢哋講到自己好專業同埋熟悉每個單位嘅電線同埋裝修方法，應該要點樣改裝點樣間房。」

幸好自己沒有即時作決定，貨比三家後找到了另一間價錢公道的裝修公司，更可配合殷生自己「買料」，他們負責施工。

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心得分享 — 材質篇



殷先生在買磚過程中，認識到磚有分全瓷及半瓷。半瓷意思就是一塊磚分上下層，面層抗磨防水，底層則用瓦製造，好處是價錢便宜，但半瓷磚是「上世紀產物」，而且施工上會更麻煩，他指：「例如在鋪地板之前要將所有地磚浸水，等啲地磚索夠水先至會食啲英泥沙，如果浸唔透鋪咗落地之後英泥沙乾咗會出現空鼓情況，所以而家啲師傅都唔鍾意鋪呢一隻磚，因為工序繁多用時間又長。」

至於全瓷磚方面，在鋪裝地板的時候不需要浸水，在平地上英泥沙後可直接鋪上，工序簡單快捷，而且較難出現空鼓情況，而要分辨半瓷定係全瓷磚非常簡單，殷生分享：「只要反轉塊磚將少量水滴到磚的底部，如果水滴慢慢消失即係話呢一塊係半瓷磚，如果水珠唔會消失仲可以喺塊磚度周圍走就係全瓷磚，而全瓷同半瓷磚價錢可以相差接近一倍。」

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心得分享 — 圓邊及直邊



圓邊的意思即是磚塊四邊有一定嘅弧度，好處是不會「鎅到手腳」，但弊處是磚與磚之間的空罅視覺上會明顯較闊，因此殷生選擇直邊，皆因日後打理亦較方便，畢竟空罅越大就越易藏污漬。

心得分享 — 產地



殷生是次自購的所有磚塊產地都來自佛山，因為大部份人都說佛山出產的地磚質素會比較好，以他所知會有福建甚至其他地方製造的磚塊，但最終都都是選擇了佛山製造。

考慮地腳線

地腳線

地腳線是指安裝於地面與牆壁連接處一小段位置的裝修材料，因此要考慮預留這一部分的磚塊，殷生補充：「通常地腳線都係用返你所買嘅地磚材料開出嚟，以一件地磚200ｍｍx900mm為例，會開成三件66.6ｍｍx900mm嘅地腳線，而且每一件都會磨斜邊，磨斜邊是需要另外收費的！」

舖280呎 地磚連運費只花不到$4,600

殷生獲派的公屋單位約330呎，但由於廚房及廁所地板不能改動，房署說明是內藏防水層，如有改動一切後果需由租戶承擔，因此撇除廚、廁後，需要舖磚的地方只有280呎。