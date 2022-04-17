1至2%小朋友出現睡眠窒息症　症狀包括頻有夜尿、日間則有2個影響

香港患有睡眠窒息症的人有很多，坊間多認為患者以男士居多，而耳鼻喉專科黃嘉輝醫生則指出，女士同樣都有機會患有此症，甚至有1至2%小朋友亦會出現病徵，日常生活大受影響之餘，睡眠窒息症也是一個十分危險的病症。



黃嘉輝醫生解釋，睡眠窒息症是一種睡眠障礙。患者在睡眠時，多次出現呼吸暫停而窒息導致血液含氧量降低的現象。患者會在窒息後掙扎醒來，斷斷續續的睡眠會接影響患者睡眠質素。 患者會因窒息以致長期缺氧，影響心肺功能，增加患上高血壓、中風及心臟病的機會。

此病多發生於40至50歲之間的中年男性，男性發病的機會約為女性的2至8倍。在香港目前分別有4%男性及2%女性罹患此症。兒童亦有機會患上此症，發病率約為1%至2%。 主要是由於結構性問題例如扁桃腺或線樣增殖體過大，亦有可能是大腦問題例如早產。雖然睡眠窒息症不會遺傳，不過面型結構例如下顎骨大小，可能和父母有關。

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夜間會引致夜尿 日間影響學習

黃醫生表示，患者有時候可以聽到自己的鼻鼾聲， 也可以從睡眠質素反映，如果第二日早上睡醒之後都仍然感到疲倦，甚至頭痛， 便可能患有睡眠窒息。

兒童患者可能會引致夜尿， 日間較為活躍，學習難以集中。

成年人病徵包括嚴重鼻鼾並間歇性停止，睡醒後感覺疲倦，早晨起來感頭痛，日間渴睡，夜間失眠，不能集中精神，記憶力及認知力衰退，判斷力變差，反應緩慢，焦慮，脾氣暴躁 。

病症會影響小朋友日間學習表現。（photo-ac）

改善生活習慣以預防

想預防睡眠窒息症的話，首先要從生活習慣改善 ，養成良好睡眠習慣 ，有定時和充足的睡眠。 健康飲食和適量運動都有助控制體重。

而治療方面，一般會進行多頻道睡眠檢查，透過感應器連接身體相關部位，對患者進行睡眠分析及診斷。

若果證實患有睡眠窒息，輕微的可以嘗試採用側睡的睡姿，或者使用牙托，防止舌頭下墜而阻塞呼吸道。最有效的治療是使用正氣壓呼吸機，利用氣壓保持呼吸道暢通。

外科手術一般是針對，結構有問題的患者，例如軟顎及顎垂過長，扁桃腺或線樣增殖體過大，鼻骨移位或鼻息肉患者。