消委會測試20款兒童發泡地墊 　2款內地製造產品僅得1.5評分

兒童地墊能防止小朋友在家玩耍時跌傷，也能阻隔對鄰居的噪音，在居家抗疫時期是不可或缺的物品。消委會測試了20款兒童泡膠地墊，其中6款在經扭力及拉力測試後破損和部件脫落，形成細小部件，不符合歐盟標準；另外，測試中7成半的樣本都檢出生殖毒性物質甲酰胺，當中6款樣本的檢出量超過相關歐盟指令的上限，含量最高1款樣本超標9倍。



消委會在文具店及網上平台購入20款兒童泡膠地墊樣本，售價介乎12元至1,199元，其中評分最低的只有1.5分，是欣佳宏和JapanHome的地墊，均為中國製造。

（消委會提供）

消委會以歐洲玩具安全標準EN 71-1作參考，模擬樣本經合理可預見濫用的扭力及拉力測試後，有6款樣本，包括5款拼接地墊及1款卷裝地墊，有組件脫落形成細小部件，不符合歐洲標準，包括Daiso、Cutezone C&Z、Topvalu、欣佳宏、JapanHome及屬卷裝地墊的L!LFANT；其中更有2款樣本以較低的拉力下已破損而產生小部件，為Topvalu和欣佳宏的樣本。家長宜不時清潔及檢查地墊的情況，以避免小孩誤吞，發生意外。

甲酰胺最多超出9倍 對幼兒皮膚、黏膜造成影響

幼兒身材矮小，又會趴在地墊上玩耍，惟地墊如含過量有害物質，幼兒在上面呼吸和飲食時，也有機會吸入，影響健康。消委會參考歐盟就玩具發泡塑膠制定的相關指令，檢測各款地墊樣本的甲酰胺含量。除了1款樣本因為其發泡膠部分被其他物料包裹著而不適合進行測試外，其餘樣本中有6款超出歐盟指令規定甲酰胺含量上限（200mg/kg），含量為290mg/kg至2,000mg/kg，最高一款JapanHome產品超出上限9倍。

生殖毒性物質甲酰胺是製造發泡物料時的助劑。在動物測試中有科學證據顯示，長期接觸可能會對未出生的胎兒造成傷害。甲酰胺對皮膚、黏膜亦有中度刺激作用。目前除了歐盟對甲酰胺含量有限制外，深圳和台灣亦分別限制兒童塑膠地墊或拼接兒童塑膠地墊的甲酰胺含量不得超過200mg/kg，該6款產品亦同樣超標。

20個樣本中，Nido.Nido、Dwinguler、Domyos及Caraz的樣本，均驗不出甲酰胺，在此環節均最高的5點評分。

3M及IKEA地墊驗出有害化學物質

另外一款常見於塑膠的有害化學物質多環芳香烴（PAHs），測試發現，3M地墊的物料檢出萘（naphthalene），含量為0.2mg/kg。而Dwinguler的樣本則在表層和泡膠被檢出相關物料，含量則是0.64mg/kg和0.27mg/kg，均低於德國所訂的限量。

而Ikea的樣本則被檢出蒽（anthracene）及熒蒽（fluoranthene），其總和均低於德國相關的限量1mg/kg。餘下17款樣本則均無檢出所檢測的15種PAHs。