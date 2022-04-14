家長指兒子確診康復後睪丸變細憂影響生育　醫生：要跟進至青春期

新冠肺炎持續肆虐各國，但該病毒會對人體造成的影響以及後遺症，仍有很多未知之數。而當中，有研究指新冠肺炎或會集中攻擊男性生殖器官，有機會導致性腺機能減退及生育能力下降，而即使康復後，生殖能力亦可能受影響，令一眾家長擔心若小朋友確診，豈不是要「絕後」？

攝影：黃寶瑩



「蛋蛋變細」的確有可能

近來，不少家長都直言觀察到確診小朋友的睪丸出現變化，泌尿外科專科醫生馬偉傑指：「早前香港大學（港大）微生物學系團隊透過觀察感染COVID-19的倉鼠，發現有倉鼠在感染42到120天後，倉鼠的睪丸萎縮， 尺寸和重量下降，同時體內的性激素水平顯著降低。不過由於現時數據太少，也欠缺大規模的研究，很難給予一個在人體上出現上述情況的機率，但絕對不排除在人身上，也會出現類似實驗倉鼠的情況。」

香港大學（港大）微生物學系團隊的研究發現，倉鼠即使被中量的新冠病毒 （SARS-CoV-2）感染，也會出現慢性睪丸萎縮情況。圖為倉鼠感染後120日，有機會兩粒睪丸同時萎縮以及出現不同萎縮程度而導致一大一小的情況。

年幼兒童難以察覺 長大或不育

泌尿外科專科醫生馬偉傑

泌尿外科專科醫生馬偉傑指，若然病毒真的不幸令患者造成性腺機能減退和生育能力下降的話，嚴重的表徵有睪丸萎縮、其次的則有男性荷爾蒙下降而令性慾減退等等。當中，最難發現問題的莫過於年幼兒童，他們的睪丸未發育完成，難以出現差異從而比較確診後睪丸體積變化；其次，他們未能射精，性慾方面更不可推敲。所以，家長很難發現任何「病徵」，拖延了治療，長大有機會導致不育。

用於量度不同數歲的睪丸尺寸

中童可自行留意身體狀況

圖中深紅色位置為睪丸，依附在後方的粉紅色位置為副睪丸

對於12歲或以上的男童來說，馬偉傑醫生建議他們確診後，可用手指作為參考物，量度自己睪丸的長度，但要注意的是不要混淆副睪丸（可參考上圖），由於睪丸萎縮是慢性的，康復後也要保持量度的習慣。有自瀆經驗的，可留意自己的精液量、顏色、有沒有過稠或過稀，馬醫生強調，除了睪丸萎縮外，由於影響男性性功能的因素太多，因此精液出現變化只能作一個參考，擔心的話仍是要找醫生診斷。

另一方面，正值青春期的少年，確診後也要留意自己的第二性徵有沒有遲緩，即長鬍鬚、陰毛、身高急升、喉結突出、睪丸增大等等，一般來說14歲左右都沒有這些第二性徵，就要警惕。

建議曾確診男童在12歲時作檢查

馬偉傑醫生直言，因為年幼兒童難以察覺問題，而要進行荷爾蒙、精液檢驗也要一定年齡及意識，年幼確診者的家長除了要時刻留意小朋友的發育情況外，也建議待他們12歲或之後作一個荷爾蒙檢測求個心安。而確診時已滿12歲或以上男童，鑒於目前相關研究及數據也缺乏，因此沒有一個國際標準可以參考，馬醫生只能根據自己的專業判斷提供意見，他認為新冠肺炎患者康復120日後作檢查會較能看出端倪。

12歲或之後適用檢查包括：

抽血檢測荷爾蒙指數，由於年幼兒童的男性荷爾蒙水平本身便不高，未必能看出荷爾蒙指數「下降」的情況。而12歲或以上，馬醫生表示會有一個標準水平，可以比較到男童荷爾蒙指數是否低於標準水平，從而發現問題。



男性睪丸激素參考指標

精子化驗，實際可進行的年齡因人而異，因為需要相關意識去進行自瀆、射精，透過觀察精子形狀、數量等因素，診斷生育能力。



最後，馬醫生給家長一個「定心丸」，表示目前自己未收到任何個案是有關兒童確診後出現睪丸萎縮的情況，同時再次提醒家長：「因為生殖能力、荷爾蒙的影響不像盲腸炎般，是即時的。由於牽涉發育和成長，需要一段較長的觀察期才能確定小朋友有沒有受到影響。」