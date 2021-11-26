朱古力瘤｜懷孕仍有希望！　2種治療方法　術後半年為受孕黃金期

現代女性工作家庭兩頭燒，壓力爆表連帶影響婦科健康外，連想懷孕彷彿也成奢侈。繼《子宮內膜異位症好擔憂？積極診治好「孕」來》裏對子宮內膜異位的介紹，本文將探討常見的子宮內膜異位——朱古力瘤（Chocolate cyst）對女性健康的影響。統計指出，正處孕齡的年輕女性有6~10%受朱古力瘤所擾，導致懷孕成功率降低。若你有生育的打算，更應該對朱古力瘤有進一步的了解。

文：文子齊 醫學審稿：劉奕吟醫生／Hello醫師



朱古力瘤是甚麼？

朱古力瘤又稱子宮內膜異位瘤（Endometrioma），是經血逆流造成子宮內膜組織在卵巢生長的結果。每當月經來臨，異位的內膜組織也會產生經血並堆積於卵巢，長久下來便形成腫瘤。因其咖啡色、黏稠外表，而有朱古力瘤之稱。

朱古力瘤好發於有家族病史或未曾懷孕的女性，患者的卵巢及骨盆腔會長期處於慢性發炎的狀態，影響卵子的庫存量和品質，導致胚胎難以在子宮順利着床。

了解更多朱古力瘤及它引致不孕的原因：（按圖了解）

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朱古力瘤症狀

朱古力瘤與子宮內膜異位的症狀大致相同，包含經痛、下腹痛等等，但仍有以下差異：

沒有症狀：受體質影響，部分朱古力瘤患者並無任何症狀。



不孕：朱古力瘤與不孕症有密切關聯，約25%不孕者患有子宮內膜異位症；若多次嘗試懷孕不成，建議就醫評估是否有子宮內膜異位症狀，盡早接受治療。



月經紊亂、經血量變多：囊腫會干擾卵巢的荷爾蒙分泌，導致月經失調。



腹圍變粗、觸摸腹部有異物：較大的朱古力瘤會影響身形。病人可能會以為自己變胖或在觸摸腹部時有異物感。



此外，愈大的囊腫不僅會壓迫患者腹部，也可能因拉扯卵巢組織而引起疼痛甚至破裂，情況危急時需馬上開刀處理。

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朱古力瘤的診斷方法

朱古力瘤的常見診斷方式有以下兩種：

內診：透過醫生以手觸診，確認骨盆腔內有無囊腫或其他異常表現。正常的卵巢大小為2~4公分，而囊腫則會將卵巢撐大。



超音波：不同類型的卵巢囊腫在超音波下會呈現不一樣的形態變化，醫生可藉超音波判斷卵巢囊腫的大小和種類。



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朱古力瘤以藥物治療優先

由於子宮內膜異位瘤是容易復發的疾病，因此目前的治療準則第一線以藥物治療為主。

台灣小港醫院婦產科主治醫生劉奕吟醫生表示，若沒有症狀或是囊腫在5厘米以下的女性，可使用荷爾蒙藥物來抑制囊腫擴大；如使用黃體素藥物（Dienogest）可抑制子宮內膜異位組織生長，長期服用約6~12個月能夠讓囊腫縮小並改善痛經，或是使用口服避孕藥抑制排卵及卵巢分泌雌激素。

另外，還有一種稱為「性腺激素釋放激素促進劑（GnRH-agonist）」的針劑，能夠抑制患者的腦下垂體性腺激素分泌功能，達到停經狀態，但也因雌激素降低會引發更年期的副作用，如失眠、熱潮紅、心悸、盜汗及骨質疏鬆等風險，因此建議使用6個月後即應停藥。

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術後半年是懷孕黃金期

若朱古力瘤大於5厘米或是藥物治療無效，且患者近期又有懷孕需求，則可考慮手術治療。目前多以腹腔鏡手術清除朱古力瘤，並同時處理沾黏現象。術後可能還需使用藥物預防復發。若患者有懷孕需求，在手術後半年為懷孕的黃金期，應好好把握受孕機會。

有些女性在備孕期因發現自己有朱古力瘤，心情因此大受打擊，深怕卵巢功能下降而無法懷孕。其實朱古力瘤和不孕不能畫上等號，雖然朱古力瘤難免影響卵巢功能，但只要透過腹腔鏡手術將囊腫清理乾淨，術後患者的受孕能力基本上與一般人無異。

不過劉醫生也特別提醒，高齡婦女的卵巢因卵子庫存量較低，若未來考慮生育，是否因此要進行手術仍須審慎思考和評估，因為每次手術都是對卵巢功能的破壞，建議患者應諮詢醫生，根據醫生的專業評估，選擇最適合自己的治療方式。

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預防朱古力瘤 關鍵4招學起來

預防勝於治療！該如何從日常生活中落實更健康的生活方式，降低罹患朱古力瘤的風險？劉醫生給出以下4點建議：

減少環境荷爾蒙的暴露：避免以油炸或燒烤的方式烹調食物，並減少攝取高糖分、紅肉及加工肉製品。此外，魚卵、蝦卵、蟹黃等富含動物性荷爾蒙的食品，以及由大豆異黃酮萃取的保養品也不宜使用或攝取過多；由於PM 2.5也含有環境荷爾蒙，因此建議PM 2.5含量高的時候避免外出活動，若要出門則應配戴口罩。



減少接觸塑化劑：減少購買如微波食品、手搖飲料或塑膠瓶裝飲料等，以塑膠容器盛裝或加熱的食物或飲料，建議可使用環保杯或環保餐盒，降低塑化劑溶出的疑慮。



規律運動及減重：肥胖者因體內雌激素濃度較高，罹患子宮內膜異位症的風險也較高。



改善生活型態：避免熬夜、飲酒過量與攝取過多咖啡因。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：巧克力囊腫≠不孕！腫瘤小於5公分可吃藥控制】