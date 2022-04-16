教養｜別妒忌人家孩子聰明　12歲女生辦補習社　父母給予的不是錢

濱口祐衣，一位年僅12歲，生活在三重縣鈴鹿市的小學六年級女孩，最近又把日本的創業門檻刷新出了一個「低齡天花板」！



這屆大人不行，我自己整一個吧。 浜口祐衣

曾經日站君就給大家介紹過，靠着《MineCraft》這款遊戲開設計公司的15歲英國小夥Brandon Relph的創業故事。

今天，這個日本女孩直接把創業者年齡壓低了3年！而且可別以為她只是玩玩噢，祐衣可是在稅務局做了正式公司登記，是一名正兒八經的「女社長」！

想想日站君12歲的時候，每天都還渾渾噩噩的，只能說這個日本女孩真的「硬核」，瑞思拜！

年僅12歲的沢口祐衣，竟已是一位創業家：（按圖了解）

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大人「不太行」，我自己整一個吧！

· 不做「打工人」，我要自己創業！·

讓祐衣產生「成立一家公司」念頭的，是偶然和朋友閒聊到的一個話題。5年級秋天的某日，祐衣的朋友問她：「以後到了高中你會想做什麼兼職呀？」。

她想了想後回答到：「我不想被別人僱傭去工作，想自己做自己的事業」。一回到家，祐衣就把這個想法告訴了自己的父母。

父母對祐衣的想法表示非常支持，他們覺得對於一個孩子來說，這種做法不僅可以培養孩子的金錢意識，讓孩子增強責任感，並且不管成功還是失敗，都會成為她不可或缺的人生經驗。

而祐衣的爸爸和媽媽如此開明的原因，其實是兩個人也是創業者，他們分別都經營着自己的車輛組裝商店和美甲教室，屬實「創業家族」了！

事不宜遲說做就做！父母立刻就給祐衣聯繫到了鈴鹿市當地的一家「創業研討會」，讓祐衣參加並了解開設一家公司所必要的知識。

最開始只是各種好奇的祐衣，逐漸被研討會中的大人們認真的態度感染——她發現每個人都在努力的找到收益點和新的創意，每天都在深度討論經營方法。

「我不下勁去做可不行啊！」她暗暗的下了決心。

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· 從身邊開始，以孩子的視角觀察 ·

經過近一年研討會的磨鍊，讓祐衣看問題的視角和普通的孩子也有了很大的不同。

她敏鋭的發現在學校裏有一個普遍存在的現象：學生和老師之間其實有不小的溝通和理解障礙。

雖然老師們都非常專業，但是「大人」和「孩子」的鴻溝卻始終存在，有些老師因為比較嚴厲，還會讓學生抗拒與老師交流。

在做了大量案例調查和諮詢了老師、同學、父母和創業研討會中前輩的想法後，祐衣決定：自己開一家課後補習班，作為創業的第一個嘗試！

於是，做了完整的創業計劃書後，她正式向稅務局遞交了申請，成為了一名「社長」。

學生課後輔導會社——學習塾「こどもLabo」正式成立啦！

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祐衣的創業與發展：果斷有想法

· 學校停課，當機立斷臨時開班 ·

成立公司之後，祐衣為了開班製作了很多傳單，認認真真的寫上了自己補習班的優勢：1.家長教孩子總是會生氣；2.家長平常太忙，沒有時間；3.老師與孩子不好溝通，同齡人更好相處。

考慮到現在很多家長都會使用社交平台，她還申請了推特和Ins賬號進行推廣，可以說是相當與時俱進了！

2020年3月份，日本突如其來的疫情反覆，讓各中小學宣佈停課戒嚴。而為了不耽誤學業，很多家長都會把孩子送去私塾補課，這恰好給了正在蓄客的祐衣開業的良機，她當機立斷：立刻開班！

正是由於這個「風口」，來參加祐衣補習班的人從同校的同學、街坊鄰居逐漸擴展了開來。

· 增強交流，提升趣味的教學法 ·

其實，最開始來參加補習的孩子，剛來的時候還是會緊張，但是由於大家都是同齡人，感興趣的話題很多，很快大家就「打成了一片」。

慢慢的，不僅是低年級，甚至同年級的學生也會來祐衣這裏補課。

而談到補習方法，祐衣表示自己的獨門絕招就是「會和來補習的同學一起做題，解出答案」。

她觀察發現，家長和老師，通常都只會採取教學、指導的形式，而不會與學生一起解出問題的答案。

而她希望作為同齡人與同學一起解題，不僅可以增強交流，還能讓平時內向的孩子放下心防，直接表達出內心的想法，增強溝通。

除了注重溝通，她還設計了《百問一算》的問題集，讓來補課的學生和她一起在限定的時間內比賽誰解出的問題多，增強了學習的趣味性。

執行力強又有自己的想法，還能創造出最匹配同齡人的教學方式，真的要給祐衣點個贊！

來參加補習班的學生也都紛紛表示，不僅作為同齡人很容易交流，祐衣也更了解自己在想什麼，學習起來也輕鬆了好多。

認真學習，輕鬆溝通，一起合作攻克學習上的難關，讓祐衣的補習班受到了學生和家長的集體好評！科目也從最開始的語文和數學漸漸拓展到了物理科學和社會，事業漸漸做大了！

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· 不斷成長，不斷吸取新知識 ·

做了一年，祐衣的補習班也漸漸的有了名氣，大家都對「六年級的小學生社長」很感興趣，前來採訪的媒體也接踵而至。

祐衣自己對媒體採訪並不反感，對她來說，這讓她能夠更多的了解社會、獲得更多的機會。

現在，她除了會每天進行補習班的輔導，完成日常學校的課業任務，還要在線解答來諮詢的家長的疑問。

作為小學生的她，甚至已經在積極的參加大學的相關講座，了解更多關於經營上的知識，吸取充實自己。

除此之外，她還參加和推動三重縣地域的「兒童商業創意大賽」，鼓勵更多的孩子參與和嘗試創業。

對於她來說，補習班只是自己事業的第一步，她希望學習到更多的知識，未來將線上補習引入，並且前往海外了解更多教育事業的一切，在這個領域深入下去。

「自己的事情自己做，自己開闢出一條道路。」——這個12歲的日本女孩，正在一步一步，堅定而自信的走在自己的創業道路上。

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孩子的成長，家庭的支持

不得不說，祐衣的故事，讓日站君再一次感受到了後浪的力量。

像祐衣這樣有頭腦、有執行力、有想法、決斷快速的人，即便是小學生，在做事情上也真的很難不成功。反觀日站君早起都辦不到的生活狀態，實在是慚愧慚愧。

雖然是個例，但是我們也不難看出，一個優秀的孩子的育成，家庭和周圍環境的作用真的是非常的巨大，如果沒有祐衣父母的全力支持，幫助祐衣找到創業研討會，並鼓勵她放手去做，可能我們也無法見到這樣一個「12歲小學生社長」的誕生。

在當今社會，子女教育從來都是父母最關注的問題，我們都會期望自己的孩子獲得成功。而祐衣的故事則告訴我們，在孩子想要去做抉擇的時候，我們的鼓勵與支持和力所能及的協助，也許才是決定他們未來人生的最大關鍵。

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