熊抱青春記｜電影英文名藏另一喻意　管教再嚴　也要尊重孩子自由

最近，Pixar出品、講述華人故事的動畫片《熊抱青春記》（Turning Red），被世界範圍內收穫了大量好評。

豆瓣8.2分，爛番茄新鮮度92%，一個激動起來變成小熊貓的華裔女孩，萌暈了全球觀眾，但也不可避免地引發了相當激烈的討論。



導演石之予，四川出身，前兩年拿到了奧斯卡最佳動畫短片獎。她用自己的親身經歷，創作了一個傳統的「中國虎媽」，和一個努力想擺脱「虎媽」束縛的女孩。

有國內觀眾認為「虎媽」是一種對中國父母的刻板印象，非常過時；也有美國觀眾認為「這片子是不是在鼓勵小孩反抗自己的父母？」。

沒有爭議的電影不是好電影。《熊抱青春記》已經完成了最重要也最困難的任務：讓中西方大多數觀眾都感受到自己。

《熊抱青春記》電影截圖：

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中國式成長 在「文化輸出」

和過往披着東方皮、卻用西方思維塑造角色的電影不同，這一次《熊抱青春記》是徹徹底底用一個東方女孩的經歷體現成長痛。

美玲今年13歲，是一個生活在加拿大的華裔女孩。

她是相當典型的中國小孩：短髮，一點點雜毛也被夾子夾在兩側，絕不會擋住眼睛影響學習。

穿的是媽媽牌手織毛衣，但在樸素中又偷偷夾帶了幾分愛美的小心思。

超級學霸，尤其擅長數學。不僅用成績卷死了其他同學，吹拉彈唱還樣樣都行。

對母親的話言聽計從，放學從不出去玩，而是回家和媽媽一起做打掃——她覺得打掃也很快樂！

為此，美玲的好朋友們都覺得她被媽媽pua了。

但這和美玲的母女關係，卻被一場意外破壞了。

美玲的家族有一個古老的傳說，她們的祖先新怡是小熊貓的守護者，甚至可以變成超大隻的小熊貓。

這項變身的技能傳承了下來。

進入青春期後，每當美玲不能控制自己激動的情緒，她都會變成一隻兩米多高的小熊貓。

《熊抱青春記》的原名叫Turning Red，它一語雙關，既指的是紅色的小熊貓，也意味着少女來了月經初潮，開始了懵懂又叛逆的青春期。

身體心理的雙重變化，讓母女之間原本隱藏的矛盾顯露出來。

美美偷偷喜歡着流行樂隊「4-towns」，做夢都想去看他們的演唱會，媽媽卻覺得「他們是一群流氓」。

媽媽擔心女兒初潮不適應，竟跑到學校「監視」她，為此和門衛大叔起了衝突。雖說是因為母愛，卻害美玲被同學嘲笑。

因為朋友們不夠優秀，媽媽一直對美玲交友嗤之以鼻。女兒犯錯，她第一反應是被壞朋友帶壞了。

但對美玲來說，這些朋友們反而是無條件愛着自己的人，而媽媽的愛——是有前提的。

前提就是聽話、好好學習、繼承家族傳統......至於美玲本身的個性，不重要。

這樣「只有好好學習才是真」的成長經歷，加上一個控制慾超強的超人媽媽，幾乎出現在每個中國小孩的記憶裏。

對於美玲「在危險邊緣試探」的行為，我們也能會心一笑。

比如她想去看4-towns的演唱會，卻假裝自己不了解，而是「學校有很多孩子喜歡」，自己只是想學習更多音樂知識。

把「違禁物品」和沒考好的卷子藏在牀下。

既然媽媽不給錢看演唱會，那就想辦法自己賺錢，還要騙她自己是去上奧數班了。

13歲的美玲想要自由，想要做自己想做的事，穿自己想穿的衣服。她對異性開始有了朦朧的好感，自尊心和羞恥心變得強烈——她覺得自己已經是個獨立的「女人」，而不是媽媽懷裏的寶貝。

這種青春期的變化，和文化背景無關，是每個人都必然要經歷的階段。

所以即便電影中的橋段是東方語境的，也不難被歐美觀眾共情。

所以《紐約時報》評價它是一部令人心動卻又極其任性的成長電影，CNN的標題更直接：現在就給你孩子看《熊抱青春記》。

更何況，誰能拒絕一隻小熊貓呢？

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文化輸出不是一邊倒 而是找到共性

《熊抱青春記》帶給我們的真實感，來自導演石之予自己的經歷。

石之予1989年生於重慶，祖籍四川綿陽，兩歲時全家移民到了加拿大多倫多。她的父親是四川美術學院的老師，母親是多倫多大學教育研究院博士，奶奶是綿陽歌舞劇院的老藝術家。

作為獨生女，她一邊享受着父母無私的愛，一邊卻又感到束縛。

對成績的高要求是必然的。石之予小時候給聖誕老人寫信，媽媽假裝成聖誕老人回信時，寫的竟然是「我對你的成績很滿意。」

同時高度強調人身安全，和朋友出去玩要早點回家，畢業後選工作離家太遠也很擔心。

這些細節都化入了《熊抱青春記》。

美玲帶回滿分的考卷，媽媽開心地說「今天是優秀學生，明天會是聯合國秘書長。」

美玲僅僅晚回家10分鐘，媽媽就緊張得不行，怕她冷了餓了受傷了。

美玲因為畫「性感漫畫」惹得媽媽大發雷霆，現實中石之予也在中學時期偷偷畫下了無數同人漫畫。

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同樣受到好評的，是《熊抱青春記》中對傳統文化的妙用。

美玲的家，是一間傳統的宗祠，這也緣於石之予孩童時的經歷。她曾和外婆一起住在寺廟後頭，製作蠟燭賣給香客。

所以她知道一間中國寺廟是什麼樣子，角落裏會藏什麼東西。

片中漢服的還原度非常高，遠勝近些年很多國產古裝劇。

同時，石之予作為華裔，在普通中國女孩的成長煩惱之外，還多了一層「移民小孩的煩惱」。

「一方面要繼承家族傳統的使命，確保祖輩為移民做出的犧牲不會白費。同時你在一個全新的國家接觸到各種精彩的東西，在兩個世界裏左右為難。」

石之予曾經這麼解釋過她的創作理念，「我想向全世界展示，故事不一定只關於一種文化或一種種族──亞洲文化也可以是普遍的，而且我們比想像中更加相似。」

想要封印美玲身體裏的紅熊貓，必須要進行一場紅月儀式。

這場儀式，就徹底的表達了石之予的文化融合觀。

一邊是家人吟唱着古老的中國咒語，另一邊，她喜歡的4-towns也在用歌聲為她加油。

說白了，《熊抱青春記》的內核並沒有多麼高深或獨特。本質還是「少女找自己」，結論還是「即便困難重重，依然要有做自己的勇氣」。

但它的形式異於前輩們。

石之予並不是一開始就構思了美玲的故事，再加上「小熊貓變身」的可愛梗。事實上，她是先喜歡上了小熊貓，想以它為主角創作動畫，才有了美玲。

她發現小熊貓懶懶的，整天睡覺；喜歡獨居，相互之間不太交流，但是非常依戀母親；吃竹子，更愛吃零食......種種特性，讓石之予聯想到了一個每天吃薯片癱在牀上的青少年。

在小熊貓的可愛與創意之上，是《熊抱青春記》的大團圓不是來自與和解，而來自衝突。

發現美玲一而再再而三地違背自己「為她好」的意願之後，媽媽也爆發了。她變成了一隻堪比怪獸的超超超級大小熊貓，毀壞了一整個體育場。

雖然只是寥寥幾筆，但我們可以看出美玲的外婆是個更嚴厲的長輩。而美玲的媽媽在少女時代沒有勇氣反抗自己的母親，於是長久的壓抑變為可怕的怪獸。

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東西方不同的爭議

雖然《熊抱青春記》獲得了幾乎一邊倒的好評，但它在東西方也面臨了不同觀眾的批評。

國內有觀眾覺得《熊抱青春記》裏對於中國家長的描繪，是徹頭徹尾的刻板印象，「自己的父母就不是這樣的」。

別說，國外也有人反對了，還不是一般人。一家美國娛樂公司的常務董事寫了篇影評，他覺得多倫多的青少年根本不是這樣的，順便嘲諷了一波Pixar黔驢技窮。

還有不少觀眾在爛番茄等網站上留言，認為美玲對異性產生的「性幻想」、她對母親的瘋狂反抗，都對青少年的成長起到了負面作用。

更有甚者，「迪士尼辜負了我們的期待，因為這部電影對孩子來說不安全了」。

正是這些負面評價，我們或許更能看到《熊抱青春記》的意義。

它不是對中國式家長的刻板印象，因為全世界的家長都這樣，只不過每家人有每家人的煩惱。

《熊抱青春記》只是用東方的表現形式，展現了成長過程中，家長給孩子適度的自由、以及自我接納的機會，是多麼重要。