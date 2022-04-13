復課│小朋友留家冇動力懶洋洋　育兒專家：想孩子積極勿做3件事

復課在即，大部分小朋友在今個暑假都留在家中避疫，有家長指出小朋友在家中經常無所事事，積極性非常低，甚至終日賴在梳化沒精打彩，對於家長提議的活動提不起興趣，不免令家長擔心開學後小朋友如何適應，正向教育及兒童發展專家Ken Sir指出情況普遍，建議家長小朋友變積極，有3件事千萬不要做。



在這個漫長的疫情中，不論大人或小孩，不多不少都受到困擾，有些孩子總是看到人生中的烏雲，看不到陽光。Ken Sir說：「其實人人都會時不時的有負面情緒，要讓孩子提升積極性，家長有必要讓孩子正確面對生活中的好與壞。」

家長的人生態度

要想讓孩子做到這一點，Ken Sir建議家長應該首先審視自己的人生態度，「因為身教對兒童有非常顯著的影響，學校經常講『生涯規劃』，幫助孩子積極的面對人生和準確找到自己的人生定位，家長應先審視自己的人生態度，再可培養孩子建立積極的人生態度。」

照顧者的世界觀

Ken Sir指出由於人的個性很大程度上是與生俱來的，但是性格及態度卻受到成長環境影響。他說：「如果孩子總是很消極，你應該適當的檢查自己的人生態度。父母或照顧者對孩子的世界觀往往有最大的影響。如果你總是把工作中的負面信息帶回家，卻從來不談工作中讓你滿足及高興的事，孩子會受你的影響，而把注意力集中在生活中的不愉快上。這往往是家長不在意或者根本意識不到自己總是談負面信息，但是時間長了，孩子會受你的人生態度所影響。」

按圖即睇讓孩子變積極8個要訣:

你是面對逆境的榜樣

另外，Ken Sir認為生活中的不如意也能對孩子造成負面影響，「親人的離世，父母離婚，貧困或者失去好友等，都有可能讓孩子人生態度發生改變。」所以，Ken Sir表示當人生處於艱難時刻，家長更應該給予孩子支持，幫助他們度過困難期，「以疫情為例，很多家庭失去工作，經濟面對困難，有人選擇積極面對，有人卻選擇逃避，讓痛苦的經歷給孩子的人生蒙上陰影。」

孩子最終會變成你罵的那樣

另一家長想孩子積極的大忌是責罵，Ken Sir說：「如果家長總是指責孩子，孩子往往真的會成為你說的那個樣子。如果你總是指責孩子是家裏面無所事事，為人父母寧花時間責怪孩子，也不抽時間為孩子安排，高估孩子的自律自理，時間長了，孩子真的會變多消極。因為潛意識裡，孩子會覺得自己真的是家長說的那個樣子。」

孩子需要經歷挫折

由於人生難免經歷挫折，而且現實和理想往往有很大差距，孩子難免面對挫折。Ken Sir認為當孩子經歷挫折時，家長可告訴孩子其實不一定是壞事。「一次不成功可以再試，考試沒考好可以再努力一些，爭取下次做好。面對挫折和坎坷不要氣餒，抱著從頭再來的態度，可以更好的面對生活中的起伏。」

自信與積極成正比

自信心和積極的人生態度是相輔相成的。Ken Sir說：「給孩子機會去嘗試新的事物，當他們取得成績時，給孩子適當的表揚和鼓勵，縱使成績未如理想，也應該欣賞孩子曾付出的努力，日復一日孩子就會逐漸的建立信心。當他們協助完成家務，鼓父母應給予鼓勵，漸漸的，孩子會從這些看似不起眼的人生經歷中建立自己的信心，覺得自己可以做得很好。

批評會助長負面情緒

Ken Sir指出批評並不會讓孩子做得更好，還可能會助長負面情緒，「在孩子為功課感到煩惱時，家長可以幫助他們，鼓勵他們所取得的一點一滴成績。即使成績不是很理想，也要告訴孩子其實失敗和成功都是人生的必修課。不求事事如意，但求無愧我心。其實孩子不一定會樣樣出色，但是跌跌碰碰中的經歷才是最真實的人生。」

多用積極角度看人生

最後，Ken Sir認為積極的人生態度可以從小培養，「如果發現自己正在成為孩子消極態度的榜樣時，先從自己做起，試著用不同的角度看人生，多看積極的一面。實踐證明，樂觀的人比悲觀的人要長壽健康。培養孩子積極的人生態度不但讓他們生活的更快樂，而且更健康。」