返學水樽揀邊款好？睇清4款水樽一周唔洗有幾污糟　必學清洗方法

本港小學生昨（19日）起分階段恢復半天面授課堂，中學及幼稚園亦可由5月3日起陸續復課。重返校園上實體課，家長們要為子女準備好上課用品，當中包括每日必備的水樽，但坊間有多種不同樽蓋的水樽，若清潔不當或疏於清洗，其骯髒程度有可能比廁所板更嚴重！



美國健身網站Treadmill Reviews曾對四種水樽蓋進行實驗，包括擰蓋式、飲管式、按壓出水式和滑蓋式，一共測試12個水樽，發現當運動員持續使用一星期而沒有清洗後，平均每個水樽的含菌量都超過每平方厘米30萬菌落成單位（CFU），比只有含菌量每平方厘米2,937 CFU的寵物玩具多出100倍。

按圖即睇各款水樽使用一星期不清洗的含菌量：

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滑蓋式水樽含菌量最高

四款水樽蓋中，以小朋友常用的滑蓋式水樽含菌量最高，達每平方厘米93.3萬CFU，而按壓出水式水樽的含菌量也有16.1萬CFU，最常見的擰蓋式水樽含菌量則有每平方厘米15.9萬CFU。而飲管式水樽因為大部分的水會沿飲管下滑到樽底，不會粘在樽口滋生細菌，所以含菌量最低，只有每平方厘米25 CFU。不過這只是比一般家用廁板的平均含菌量低每平方厘米2 CFU。

（photoAC圖片）

按壓出水式和擰蓋式水樽口上逾九成細菌有害

研究又指，超過九成黏附在按壓出水式和擰蓋式水樽口的細菌都是對人體有害的革蘭氏陰性菌（Gram-negative rods），包括大腸桿菌及沙門氏菌，可引起腹瀉、肺炎及血液感染。反觀含菌量最高的滑蓋式水樽口上，只有三成為革蘭氏陰性菌，亦有一成是有害的革蘭氏陽性菌（Gram Positive cocci），可導致皮膚感染、肺炎和血液中毒，而其餘的細菌皆對人體無害。至於含菌量最少的飲管式水樽，其樽口黏附的也幾乎全為無害細菌。

宜每日用完徹底清潔

研究建議，每日用完水樽後都要徹底清潔，可以用清水或洗碗機清洗，亦可加入少量稀釋漂白劑（如每一公升水加入一匙漂白劑）進行消毒，徹底殺菌。另外亦可以不銹鋼水樽代替塑膠水樽，因為光滑和沒有縫隙的表面，較不易滋生細菌。

即睇如何徹底清潔水樽：

