開學湯水│中醫師推介3款適合小朋友飲用湯水　增強抵抗力醒腦提神

還有不到一星期就開學，在經歷過嚴峻的第五波新冠疫情之後，家長都希望小朋友有更強健的體魄對抗病毒，註冊中醫師陳綺琪指出，想要增強抵抗力，必須要注意潮濕天氣及飲食對身體的影響，她同時推介3款適合大小朋友飲用湯水，有助醒腦提神、增強抵抗力及專注力。



有子女確診過的家長認為，小朋友體內有抗體，開學也不用太擔心再受感染，陳綺琪醫師說:「是否一定免疫其實並不擔保，因為每有個患者康復後抗體數量多少是不得而知，一般來說三個月內不會再中招，但實際是否九十日就完全免疫，也不能一概而論。有人抗體持續四至六個月，有得可能兩個月，可能要再多些研究。但就算有抗體，康復者自己雖然沒什麼病徵，或者病毒量不高，但仍有機會傳染他人。」

由於新冠肺炎是一個耗氣傷陰的病毒，陳醫師指在中醫角度是「正氣受損」，也會較易感染其他病毒，「所以有見長新冠會有不同類型症狀，如腦霧、失眠、乾眼症等，因為人一傷津液，會易乾，所以眼水、鼻水都會減少，女士可能出現陰道痕癢。另一問題是『氣』，容易造成不夠氣，咳、呼吸急速、氣喘、頭痛、頭暈等等，所以想打好底子返學，起碼要在第一次感染後，加強正氣。」

陳綺琪醫師指出早前中文大學有研究指，長新冠的人會出現腸道菌群失衡，「就是好菌量少、壞菌量多，症狀為口乾、口氣、胃酸、肚痛、大便稀爛、便秘、放屁等，中醫角度是脾胃差，增加染病機會，西醫角度是免疫力差。」

「所以要減去新冠後遺症，再補氣、補陰，加強正氣，上學才會專心，減低二次感染。亦因為香港天氣潮濕，所以特別要提醒家長，小朋友的生理特質較單純，仍處於發展中的狀態，首先肺、脾、腎也易虛，所以本身虛，再加上環境濕、又不戒口，會易造成鼻敏感、濕疹、腸胃、哮喘。」

陳醫師建議小朋友必須戒甜、生冷及油膩此三類食物，「因為如果外在環境潮濕，加上食濕的食物，雙重夾擊，小朋友的脾胃一定虛，一虛就影響正氣，小小外邪都會乘虛而入，造成後遺症。」

陳醫師建議肺脾胃虚濕體質者應盡量減少食用以下3類食物，以保健康。

她今次推介的食療湯水主要針對脾胃建立，去濕健脾，「也不分什麼體質，只要生活在香港，戒口都一定要，而以下食療長期服用都沒問題。」

按圖即睇３款湯水：

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註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

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