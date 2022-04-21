世界閱讀日｜公共圖書館設網上閱讀活動　有機構推真人錄音APP

過去兩年受疫情所限，大家早已習慣上網課，或在網上看書，有見一年一度的「4.23 世界閱讀日」將至，有機構推出全港首個粵語真人錄音書本摘要應用程式，藉以推廣香港閱讀風氣，香港公共圖書館亦在推出多項網上活動，包括線上講故事及小手工影片，家長可以跟小朋友隨時隨地享受閱讀時光。



香港公共圖書館推「童聽故事，同做手工」

香港公共圖書館以「童聽故事，同做手工」作為今年「世界閱讀日」的主題，在4月份推出連串免費活動，讓家長和小朋友一起享受親子閱讀樂趣。其中「線上講故事」邀請了3位閱讀推廣人及繪本作家，以ZOOM形式跟小朋友分享故事。小朋友亦可在4月30日前，觀看「小手工影片」中的示範製作影片，製作屬於自己的小手工，並在5月11日或以前將製成品的照片電郵至mpu1and2@lcsd.gov.hk，便可獲得精美紀念品乙份。

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有意自學課外知識的小朋友，亦可憑圖書館帳戶，使用香港公共圖書館精選的兒童電子資源，當中包含六大主題，除了可以閱讀中文繁體電子書外，亦有涵蓋藝術、人物、體育、科學等課題的通識資料庫、互動式兒童英語動畫電子書庫、以動植物及地球科學等內容為主的台灣短片，以及專為學前兒童而設、內容以藝術與音樂、語文與讀寫能力為主的互動學習平台。

香港公共圖書館又製作一系列的故事影片，邀請老師、作者、表演藝術工作者等故事人為小朋友演繹精選的中文及英文故事，亦以動畫短片的形式重新呈現「中文文學創作獎」兒童圖畫故事的得奬作品，以及由香港知專設計學院媒體研究所特別製作的《格列佛互動故事牆》故事，讓小朋友以有趣的方式閱讀。

「點點閱」推粵語真人錄音APP

為培養港人閱讀習慣及捍衛廣東話及正體字文化，「點點閱」推出全新應用程式，將的書本概括成15分鐘的摘要，並以廣東話真人錄音，讓用家閱讀及收聽時更容易吸收。讀過書本摘要後，用家亦可以透過應用程式內的連結在台灣書店網購心儀書本，省卻到實體書店挑選書本的時間。

服務目前分為免費的「一般會員」和收費的「尊尚會員」兩種，會員需事先選取閱讀喜好問卷，系統會按讀者喜好來分派每日摘要；而「尊尚會員」則可以月費HK$38、或年費HK$358，隨時隨地閱讀和收聽書庫內所有書本的摘要內容。