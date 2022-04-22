6間直私小學小一簡介會及報名詳情　專家教路面試拍片加分位

隨住學校不同階段恢復面授課，小朋友可以重返校園，家長又是時候為即將升小一之子女報讀小學。本地直資及私立小學已陸續開始2023-2024年度小一入學報名程序，要報讀心儀學校，家長便要留意疫情下的安排，向相關學校提交要求的文件及拍攝相關短片。



1.國際基督教優質音樂中學暨小學(私立)

地址：九龍鑽石山蒲崗村道182號

小一報名日期：即日起可於網上填寫申請表。

國際基督教優質音樂中學暨小學(私立)

2.啟思小學(私立)

地址：九龍九龍塘牛津道2號A

小一報名日期：即日起至2022年9月30日

啟思小學(私立)

3.優才（楊殷有娣）書院(直資)

地址：新界將軍澳嶺光街１０號

簡介會登記日期：即日起至 2022年5月7日(星期六)

簡介會舉辦日期：2022年5月28日2022(星期六)

小一報名日期：2022年5月28日2022(星期六)至2022年6月22日(星期日)

優才（楊殷有娣）書院(直資)

4.香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

地址：新界沙田石門安睦里6號

簡介會登記日期：即日起至2022年4月25日(星期一) 中午12時接受網上登記，額滿即止。

簡介會舉辦日期：2022年5月14日(星期六) 上午9時至上午10時30分/2022年5月14日(星期六) 上午11時至下午12時30分

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

5.漢華中學（小學部）(直資)

地址：香港小西灣富欣道3號

小一報名日期：即日起至10月16日下午 5:00

漢華中學（小學部）(直資)

6.香港華人基督教聯會真道書院(直資)

地址：將軍澳嶺光街五號

小一報名日期：即日起至5月31日前

香港華人基督教聯會真道書院(直資)

因應疫情關係，近年直資及私立小學要求家長提交面試影片取代親身面試，但這對不熟悉拍片的家長來說無疑也是一大難題， 註冊兒童心理輔導員及面試行為專家Miss Emma分享面試短片技巧，建議家長要快、狠、準地把握首30秒，給負責篩選的老師留下正面的深刻印象。



Miss Emma說：「因為很多學校要求的面試短片是1分半至2分鐘，由於老師可能已到到幾百至幾千後片，沒可能每條片都看完，所以家長要注意短片給老師的第一印象，如何在第一時間令老師留下好印象是非常重要，所以首30秒就成為重點。」

到底如何才吸引老師眼球並留下良好印象?Miss Emma說：「一定要記住在片段一開始是要有一個好的打招呼方法，例如是:『Hello!大家好！我叫XXX名』，但要加上身體語言，可以是揮手。」

不少家長會問Miss Emma是否每個題目都介紹自己？她說：「如果面試要求是幾條題目串聯在一起，自我介紹一次就夠了，不需要次次都講名字，因為餘下時間要花在內容上。當簡單介紹完自己之後，接住更重要的是講題目，例如：『你要講《北風和太陽》的故事，我建議小朋友要準備道具在手上，因為我們說話不能平鋪直敘，老師都會想要圖文並茂。如果是介紹物件，我們便要將題目講得清清晰晰。」

題目之後，Miss Emma建議加上引言，她舉例說：「今日我哋要講嘅故事係《北風和太陽》，你哋知唔知道呀？北風和太陽本來是好朋友，但有一日佢哋鬧交，不如我哋睇吓佢地鬧啲咩？』然後再帶入故事，這時候，就算老師停了短片，他都會給高分，因為他知道小朋友已能總括今日要講的內容。」

另外，如果是介紹一件物件，Miss Emma舉例說：「大家有冇覺得蜘蛛是好恐怖？大部分人都覺得蜘蛛好恐怖，但今日我想大家分享蜘蛛都有佢可愛嘅地方，不如我哋一齊去睇吓…」她說這個重點是要在30秒之內，要有一個好好的介紹，加上笑容、眼神，然後講到題目、引言，這就是好重要部分。

也有家長不知要如何令小朋友在30秒內的眼睛是望住觀眾？Miss Emma說：「我們要製造觀眾，如果父母可以一齊參與短片會更好，有一個家長在電腦螢幕後面做觀眾，並對小朋友的說話內容表示反應，小朋友自然地也看住螢幕。」