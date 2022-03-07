小一面試│女兒獲多間名校取錄　教師媽媽與升學專家分享貼士

疫情下，對即將要升小一的家長們來說，壓力不少，既要顧及小朋友健康，又怕因為停課而成績落後，更要為小朋友入讀直資及私立小學而準備。趙太的女兒Kiana在最新一輪面試結果中獲得多間人氣名校如拔萃女小學、聖保羅男女中學附屬小學、港大同學會小學等名校取錄Offer。但原來在Kiana K1時，常常哭，上堂時甚至不敢直視其他小朋友，一年多的時間何以令Kiana有所改變？

攝影：龔嘉盛



Kiana讀K1時正值疫情幼稚園停課，作為老師的趙太看到女兒天天在家無所事事，經朋友認識小一面試專家Miss Emma，她說：「她上第一堂就喊，因為她屬於觀察型，之前每次去到任何興趣班，第一堂都一定喊，她會在門口哭得死去活來，我想可能她本身的安全感不足，第一次上Miss Emma的網課時我陪她一起，她全程面向住我，不敢直視其他小朋友，我覺得她需要時間適應。到第二堂時她仍然喊，Miss Emma說話語氣十分肯定，有種氣勢，我就是想要這樣的老師。」

家長要忍心

小朋友上堂時喊，連在家中上Zoom都不例外，Emma直言多的是：「特別是獨生子女的家長，一見到小朋友喊，就會覺得好肉赤，會覺得這件事對孩子來說太大壓力，覺得他們做不來，於是就開始打退堂鼓。」

但原來小朋友上堂喊，也令Emma看清小朋友背後性格，從而因材施教，「你問家長他的小朋友有什麼優點，他未必想得出來，但你問他小朋友的缺點，他會答很多，這下就慘了，因為你眼睛看的事物是負面，但你要小朋友正面是沒有可能。你要將小朋友好處放大，你不調整小朋友內在，你教他什麼都沒有用。我發覺Kiana對自己要求好高，要做到好好，其實她做得唔好沒有人會怪他，但她會怪自己，於是她含住眼淚去上堂，但她不是發脾氣不做，她的好處是跟規矩、有韌力。其實她每次給我的答案都非常好，但就是自己不滿意。其實現在有很多這類型自我要求很高的小朋友！」

要求高不等於能力高

有些小朋友只是要求自己好高，但能力也達不到，於是會很掙扎，再加上如果家長這個時候說：『你做得好好了。』似是鼓勵的說話，更會弄巧反拙，因為事實就是小朋友覺得自己做得不夠好，你這樣說讓他覺得不是真的，只是想安慰他，明明是不好，你還說我好，即你不明白我，那我也不想說下去。」

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千萬別這樣說⋯⋯

那應該要如何做才可幫助自我要求高的小朋友呢？Emma說：「家長首先可以認同、鼓勵他，『你真係好唔開心喎！』、再來讓小朋友知道凡事有過程，『或者我哋一齊set啲目標！』、『我哋一步步來！』家長也可以分享自己童年時，非一步就可以學得到的經驗，因為有些小朋友不是太有耐性，他會覺得學一件事就要好快學好，但事實並非如此，家長要告訴小朋友要經歷哪些步驟，去跟小朋友分析如何可以達到他心目中目標，勝過說：『其實我覺得你已經做得好好！』」

Emma自言小朋友的內在比學術重要，「一個人的內在不好，什麼都學不好，要讓小朋友知道自己身處的空間、負責的角色。我對自己兩個小朋友，從少到大都不是BB式照顧，因為我們要將小朋友訓練成一個獨立的人，而不是一個BB，最近有小朋友上Zoom，途中突然打了一個噴嚏，之後他大叫：『流鼻水呀！流鼻水呀！流鼻水呀！』於是我放學後立即找她媽媽談。家長不是陪小朋友，是教養他，要讓他有解決問題的能力。」

兒童靜觀保持情緒穩定

除了Kiana，家中還有弟弟，任職教師的趙太，非常認同每個小朋友都獨特不一樣，「單是認字女兒也要圖像法去記，同一套圖書，弟弟可以認到，Kiana要其他方法。因為疫情小朋友停課，那一定會退步，我買了一套教材教她，但之前自己先學識那套教材；女兒喜歡聽故事，我會將內容變成故事講給她聽。盡量找不同方法，睇教養書、出去上堂。」

她續說：「因為女兒的情緒，我花了不少心思在這方面認，我修讀了『兒童靜觀』、『正向教育』，坊間的確有好多面試班，但我認為可以處理小朋友內在問題更重要，套用Miss Emma那句:『幾千人考，為什麼要選擇你？』所以情緒穩定性、內在性格、自信心都非常重要。平時她會參與我們的家庭會議，有份決定，她早前自製Shopping list，決定星期六要買什麼，不懂的字她會畫出來，去到超市，她找店員詢問貨品的擺放位置，一個一個找。」

Emma提醒家長在家中Zoom上堂時，要設立一個良好學習環境，「可以用地墊做屏風令小朋友更專心。如果面試要拍片，家長平時可以多要求他們講說話原因，譬如：小朋友話喜歡吃雪糕，家長可以延伸將話題伸延開去，你可以問他：『喜歡吃什麼味道?你在哪裏吃過?』多點引導，不要一問一答，想獲得多間學校Offer，唔可以太文靜，小朋友有成熟的說話能力，是因為有家長平時與他溝通。」

同一日多場面試的考驗

由於直私小學面試很大機會在同一日，有家長會取捨，亦有家長會趕去完成所有面試。這就絕對考驗小朋友的內在了，Emma說：「有小朋友是愈面試愈差，因為覺得自己做得不好，但相反有小朋友是愈戰愈勇，這就是考小朋友內在，所以平時一定要注意小朋友行為，學術方面家長可以自己跟，但每個小朋友都會有些特質，重點是你是否懂得將那些特質發掘出來，加上你又用什麼方法去發掘出來。」

家長大忌：我交咗個仔比你

家庭、學校及課外興趣班，三者應如何分配才可發揮最大功效？「無論小朋友在哪裏學習，家長都不應覺得『我交咗比你！我乜都唔做。』這是絕對不可能。家長一定要跟住進度。因為學術不能後知後覺，不能等到最後期臨面試時想一下子谷出來，要用時間浸，認字與認得句子結構完全不同，有很多受歡迎的學校也考小朋友重組句子，如果小朋友沒有學術架構基礎，又如何按面試要求重組整個句子呢？我建議K1學期尾開始準備。」

「好多家長見到別人用的教材好，就買回家教小朋友，但未必每個家長都像趙太可以分辨教材是否適合，有時候我們提供一些教材給家長，但10個家長可以有10個版本演繹，家長要自己了解教材的特點，配合小朋友適用的方式才可以發揮到功效，跟住教材讀是沒有意思。」

由於趙太試過帶Kiana去認字班，但結果也是喊住出來，為了不想女兒對此反感，於是她在家中自己教，「家長可以選擇外判找專科專教，但也要知道老師教的是甚麼。如果家長想自己教，要一步一步來，知識要儲出來，我覺得set目標好重要，一星期要小朋友學到多少？要持之以恆，不要想住一個暑假可以完成。建議大家在K1暑假開始，慢慢教小朋友中、英文，數理可以隨後再教。」

訪問當日，Kiana安靜地在我們旁邊閱讀此系列的英文書，趙太說Kiana在K2上學期Level 1-2開始看到，大半年間已看到Level9。(攝影:許珞珩)

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