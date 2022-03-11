小一報名｜真道、音小接受報名　一文睇清申請日期及簡介會詳情

雖然現在名義上是在「放暑假」但各位家長及小朋友也不能鬆懈，尤其是即將升小的同學，近日已有小學開始2023-2024年度小一入學報名程序，要報讀直資或私立小學，家長便要留意疫情下的安排，向心儀學校提交要求的文件及拍攝相關短片。未有意向的家長，也可先聽各校的簡介會再作打算。



香港華人基督教聯會真道書院

香港華人基督教聯會真道書院將舉行三場網上簡介會，家長需於4月17日前網上留座（可按此留座），會以自到自得的方式派籌，額滿即止。有與趣報讀的家長也需於5月31日前，向校方遞交小一申請表。學校將於六月上旬發電郵通知成功申請者之家長上載幼稚園的成績單及/或個人學習歷程檔案以供學校作初步評估。

國際基督教優質音樂中學暨小學

作為香港首間音樂中小學，音小相當受家長歡迎，有興趣的家長需於4月16日(六)或之前填妥網上小一入學申請表，並上載小一入學申請資料及報名費收據。目前面試會分三日舉行，暫定於6月 17日(五)、6月18日(六)、6月24日(五)或6月25日(六)舉行。

學校屆時會應因疫情的情況安排實體面試或網上面試。面試內容如下：

家長面談：家長將被安排作約 15 分鐘的個別面談。

學生面試：面試分別在音樂、人際、創意及學習能力等各方面作評估。



🔼🔼🔼媽媽分享女兒面試經驗，升學取家教路面試貼士👉🏻👉🏻👉🏻小一面試│女兒獲多間名校取錄 教師媽媽與升學專家分享貼士👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

漢華中學 (小學部)

漢華中學（小學部）有一條龍中學的升中安排，而2023-2024年度的小一入學申請現已接受報名，截止日期為10月16日（可按此網上申請），所有合資格的申請學生都會進行面試，內容包括個別會見學生、家長填寫問卷及家庭面見，由副校長（小學部主管）和行政主任面見學生及其家長。

🔼🔼🔼🔼下學年多區中一都出現剩餘學額👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻移民潮影響及人口結構性下降 下學年全港中一料有3,350剩餘學額👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼