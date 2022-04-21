家居裝修｜兩孩媽500呎居屋$37萬全爆裝修　用書櫃間房增溫書空間

隨著小朋友成長，家居的環境可能也要跟上他們成長的步伐。一家四口居住在約500呎單位的余太，想兩位小朋友有空間溫書，同時因為原本的收納空間有限，小朋友的玩具、書本也亂成一團，因此想在裝修中解決問題！

【圖片：受訪者提供】



卡通風格大改簡約格調

余太兩位小朋友分別11歲和4歲，原先的裝潢到處可見熟悉的卡通人物，房門、牆身甚至儲物櫃的色調也十分有童趣的感覺。余太在構思新裝修時，最主要是思考如何安置他們的玩具、圖書。另一個重要考慮的點，11歲的孩子即將升中，所以都想為他安排到舒適的自溫習環境。

裝修前小朋友房



最終，裝修師父就將兩張床做成L形擺放，騰出更多空間，兩房之間的磚牆亦拆除，造一個原牆size的大書櫃連書枱，節省了極大空間，而新床下方設有暗格，給小朋友收藏物品，其中一間上格床的下方，更造一個足夠擺放16個特大膠箱的玩具櫃。余太亦想得周全，直言：「如果將來小朋友大咗，唔玩玩具，呢個玩具櫃亦可即時變做大衣櫃！」

裝修後小朋友房



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廚、廁變整潔 老公有位放收藏

余太先生是玩具模型收藏家，亦因此需要一個玻璃櫃去放置以及展示自己的收藏品。因此大廳裝修後，造了一個大L型的玻璃櫃。原先廚、廁給人凌亂的感覺也不見了！

裝修前廚、廁及大廳



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目前已是余太完成裝修後的6個月，她表示：「裝修後間屋大咗好多，開揚咗，好多野都方便咗，今次因為遇到咁好既裝修公司，真係冇乜最困難既地方，因為我哋好好彩遇到一間好好既裝修公司，師傅細心到問我哋有幾多電器係會放喺電視地櫃，有幾多部做幾多格俾我哋擺放，仲好認真咁問我哋電器既呎寸，方便我哋擺放得好睇啲。」

裝修後廚、廁及大廳

