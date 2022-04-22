放寬限聚令｜學做小劍神跟西甲球員練體能　線上線下6大活動推介

第五波疫情爆發至今終於稍稍放緩，家長大可放鬆一下，讓小朋友外出活動。其實經這三個月居家抗疫，大家缺乏運動都令身體變胖，是時候要鍛煉那些小肌肉了！小朋友可參加各式各樣的體能活動，舒展筋骨還可減肥。以下推介6個活動，看看哪個最合你心意？



網上體適能訓練肌肉力量 附送1套運動器材

疫情之下小朋友缺乏運動，體適能難免有所下降。AlphaStep的專業體適能教練及兒童訓練專家設計了一套為期24課的網上學習課程，讓他們在家也可保持足夠運動量，提升免疫力。參加的學員還會附送一套運動器材，包括阻力帶、健身藥球等。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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AlphaStep 24堂全面體適能線上課程

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兒童劍擊入門 裝備齊全學做未來「劍神」

「香港劍神」張家朗早前榮登世界第一，再次掀起劍擊的熱潮。不過學習門檻高、裝備貴，若小朋友只有「三分鐘熱度」便太浪費。想啟發小朋友對劍擊的興趣，或可先讓他們在家中體驗劍撃，兒童劍擊課程由前香港劍擊代表隊教練親自教授及示範，利用課程配備的膠劍、劍擊訓綀墊丶練習靶，學習基本步法、進攻及防守技巧。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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兒童劍擊入門

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西甲日職球員擔任導師 邊學踢波邊學英語

小朋友愛踢足球，但未必懂得正確技巧，若能跟隨專業教練先提升基本體適能，未來學習足球時不但可以更快掌握當中技巧，亦可減少受傷機會。香港西甲足球學校推出網上英語課程，由日本職業足球員北材祝擔任導師，訓練小朋友的體適能，增強身體協調性。課程以全英語教學，還可鍛鍊小朋友英文聆聽技巧，一舉兩得！**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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香港西甲足球學校「暑假」網上英語體適能班

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室內球道學打哥爾夫球 無懼天氣變化

哥爾夫球不再只是成人的運動，小朋友都可以感受高球帶來的樂趣。GolfZon GreenLive Hong Kong舉辦了高爾夫球同樂日，讓初學或未曾接觸過哥爾夫球運動的小朋友，在專業教練的指導下，於室內環境學習揮杆、擊球等動作。完成課程的學生更可以獲得證書一張。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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GolfZon高爾夫球同樂日

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11,000呎智遊天地 彈床吊橋小朋友盡情放電

想小朋友在假期好好「放電」，發洩過剩的精力，家長可以帶他們到MegaBox佔地11,000平方呎的智遊天地，那裡專為1至12歲的小朋友提供多元化的玩樂設施，集娛樂、教育、互動及家庭樂於一身，包括小巴彈床、七彩吊橋、透明步道、巨型積木區、廚房組合、幼兒玩樂區等。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

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智遊天地E3 Club Playland兒童室內遊樂場

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19個攀石位挑戰小朋友身手 6.5米高滑梯有冇膽試？

小朋友精力旺盛，喜歡爬高爬低，與其禁止他們，不如讓他們在安全的環境下，好好學習攀爬技巧。Clip N' Climb樂園以攀石為主題，適合不同年紀人士挑戰。園內設有19個挑戰位，難度各有不同，就算是小朋友或攀石初學者都可輕鬆駕馭。園內還有6.5米高的滑梯等不同遊戲，適合喜歡刺激的人參加。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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Clip N' Climb 樂園

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