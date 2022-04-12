家居翻新｜梳化該買哪種質料好？一文睇清皮、布4種質料梳化優劣

說到「梳化」、「sofa」頓時之間讓人覺得放鬆，因為這是除了床墊以外最常休息的好地方。身為量體龐大的傢俱，梳化一進場擺置立刻會成為視覺焦點，該怎麼挑才能擺出自己想要的感覺，向來是許多人猶豫不決的問題。



除了視客廳動線大小選擇一字型或是L型、從喜歡的設計品牌下手，最重要的還是款式跟材質，畢竟梳化不是一年一換的消耗品，甚至要用上10年20年，觸感對了才會坐得舒服。想要買到對的產品，不妨從認識「基本四大材料」開始，一起了解一下市面上常見的皮梳化、布梳化，以及木製梳化椅、藤製梳化椅的優缺點。

皮梳化、布梳化、木梳化與藤梳化，各有它的優劣之處：（按圖了解）

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1. 皮質梳化

多數人說到梳化就想到豪華大氣的皮梳化，視覺觸感都能滿足，這是許多人對真皮梳化傾心不已的原因。

皮梳化優點

雖然科技日新月異，人造技術越來越好，市面上的合成皮梳化不在少數，但天然的真皮才是皮梳化的精髓所在。皮革有柔軟觸感、良好的透氣性，相對於布料韌性高又耐用，無需清洗只要擦拭就能完成清潔。

皮梳化缺點

隨着時間使用，沒有妥善保養的真皮梳化，內部的油脂會慢慢揮發，梳化觸感也會變得比較硬。受限於皮革本身的特性，以及各家廠牌對皮革染色技術的掌握，在設計造型與顏色上有其天生限制，變化較少。

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2. 布梳化

常見的布梳化，因為花樣多還有「布藝梳化」的稱呼，能給人柔和、溫暖、愜意感覺，市場上的擁護者不在少數。

布梳化優點

造型樣式多到超乎想像，是布料梳化最大的優勢。布料材質從舒適的棉麻、燈心絨，到易清潔的科技面料，應有盡有，可以滿足各種生活型態的家庭。而顏色與花樣的變化更像是「梳化的衣服」一樣無窮無盡。

布梳化缺點

通常布梳化的坐墊、背墊、椅套都是可拆替換的，相對皮梳化有更多縫隙，容易積累灰塵。布料通常容易被液體污染或是吸附異味，隨着清洗次數增加，布料顏色會有些微改變，甚至出現陳舊感，需要定期更換才能保持美觀。

3. 木梳化

以木頭製作的梳化椅，不妨視為中式傢俱與西式家具的折衷，溫潤穩重又符合現代生活使用。

木梳化優點

跟皮製梳化一樣，木梳化的木質是選購關鍵，因為乘坐承重的需求，挑選扎實的實木材質才是王道。實木梳化本身的支撐度勝過各種泡棉，對於維持良好體態有不少好處，加上易於清潔保養，可以使用15～20年甚至更久，是務實省心的選項。

木梳化缺點

耐用的實木梳化還是有不夠完美的地方，即使加上了訂製坐墊可能還是稍嫌硬了一點，很難感受到一般梳化蓬鬆包覆的感覺。此外還有不太適合日曬的特點，若是家中有西曬就需要多加維護。

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4. 藤梳化

藤梳化以編織成型，多變的樣式，加上輕巧透氣的特色，在實木家具之外成為一大主流，也被視為是綠色工藝製品的家居裝飾時尚。

藤梳化優點

藤是一種生長迅速的植物，藤材在飽含水分時極為柔軟，乾燥後又特別堅韌。編織而成的藤製梳化，整體密實堅固又輕巧堅韌，乘坐起來具有彈性不怕重壓，而且相當通風涼爽，適合炎熱潮濕的地區。

藤梳化缺點

雖然適合熱帶亞熱帶使用，但是藤製梳化還是會怕陽光曝曬，更怕直接沖水，因此在家中使用藤製梳化要避開西曬房間，也要注意擦拭灰塵與除濕。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：沙發買什麼材質好？ 4種材質優缺點PK】