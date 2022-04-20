淘寶呢種電器不能用轉插直接使用　專家：插頭一旦鬆脫後果嚴重

現時網購方便，媽媽可以足不出戶便能買到家中所需。尤其不少電器產品在國內設有廠房，有時在官方網頁購買比在代理店舖購買更為便宜，甚至有些形號只有在外國網站出售。境外的電器插頭和電壓都未必適合在本地使用，香港理工大學電機工程學系教授、電力電子研究中心主任鄭家偉教授指電器除了要轉換插頭，更重要是接駁地線，而一種家庭電器更是高危。



網購方便，已成為了不少媽媽的生活日常。而在抗疫期間，網購更能讓人足不出戶而買到所需的東西。很多媽媽都喜歡到淘寶網或國外網站格價，購買家電回來使用。不過，鄭家偉教授提醒，在購入前可以先向賣家查詢更換為本港使用的三腳插頭，或收到家電後請合資格技工幫忙處理，「最重要係拉返地線，又叫水線，使用電器時會比較安全」。他又指，駁地線都有風險，因此需要有機電知識的人處理會較為理想。

假如電器整個由塑膠外殼包裹，完全沒有金屬外露部分，未必有地線提供，本港亦是容許不設地線。不過鄭教授表示，地線是一個保護的裝置，只要電器的外表含有金屬部分，就必須接駁地線。

不少媽媽都喜歡在淘寶網上購買電器。（photo-ac）

旅行轉插可行但危險

鄭教授指，大家在境外購入電器又沒有更換轉插，使用旅行轉插亦是可行。惟他並不建議此做法，「普遍旅行轉插只能負荷5M的電流，要留意電器的火數，超過500W就不適合」，小型電器或者不受影響，但大型家電、高電流電器絕不建議單靠轉插長期使用。

另外，旅行轉插有孔，萬一手指或螺絲批等接觸到，會引起危險。而且，不同地方購入的旅行轉插或者質素參差，易生意外。

雪櫃、電飯煲屬大電流電器

疫情期間，很多媽媽都在淘寶網購入雪櫃儲糧，惟電櫃亦屬於大電流的高危電器。「雪櫃有金屬表面的部分，電流亦接近1000W，也需要長期供電使用，必須配合地線。如果用旅行轉插，一旦鬆脫，後果嚴重。」鄭教授說。

他又表示，國內的電器電壓和本港是一致為220W，只需要換上合適的插頭也能正常使用。

外國電器需留意電壓

如電器是從日本或美國等地購買的話，就不只需要轉換插頭，還需要利用火牛轉換電壓才能安全使用電器，鄭教授指此方面又需要更深的知識，「萬一火牛的功效不足，都極之影響電器的運作，帶來風險」，而且購買火牛的價錢也會較貴。