補腦不一定以形補形　中醫推介5種兒童補腦食物　2種8歲先食得

撰文：許珞珩 王淑君
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第五波疫情緩和，防疫政策鬆綁，本地幼稚園及小學陸續恢復面授課堂。網課多時的小朋友終於可以返學，絕對是家長及學生的喜訊，為了可以精神奕奕上學去，註冊中醫師胡凱淋特別介紹5款針對小朋友補腦的食材及3個食療給家長，讓小朋友返學更精靈。

我們不時會聽到有人說：「食蔥聰明啲！」、「想以形補形要食魚腦」，到底是不是真的呢？胡凱淋中醫師說：「腦為元神之府，中醫與現代醫學理解既有相通之處，我們腦部主管人體元神，我們思考、我們的智慧皆出自腦。腦為髓之海︰腎藏精，精生髓；腎主智，腎虛則智不足。所以中醫學認為腦部發展與我們的腎有關。」由此可見，想小朋友補腦得智慧，聰明耳目，家長要由補腎著手，以填益精髓。

5種兒童補腦食物

胡醫師推介的補腦食物包括核桃、黑木耳、黑豆、蠔和桑椹，其中黑木耳和蠔均建議8歲或以上兒童才進食。核桃、黑豆都屬於腎經，而蠔更是較「出名」的補腎食物，能貫徹醫師補腦必先補腎的方針，不過建議小朋友食用已煮熟的蠔，也不宜過量食用；黑木耳是黑色入腎的食物，同時亦有保護心血管的作用；桑椹除了補益肝腎，也有潤腸作用，有助小朋友排便暢通。

詳細解說如下：

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另外，胡醫師建議家長除了可以讓小朋友吃食物的原味之外，也不妨將製作美味的食療，讓小朋友既可用補腎、補腦，增強集中心力，鉲可補益脾胃，改善易疲倦狀況。她說：「如果小孩在上課或考試之前，吃了一個豐富又有補腦功效的早餐，學習可以更集中；而不少家長也喜歡煲湯水，可以在食譜中加具有補肝腎、補腦、清肝明目的食材作配搭，為小朋友補眼提神作用，又可寧心安神，提高專注力。」

點圖即睇胡醫師建議製作的3款補腦食療:

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以上資訊僅供參考，每人體質不同，有任何疑問請咨詢註冊中醫師。

香港註冊中醫師胡凱淋，亦是小兒推拿導、香港催眠輔導中心臨床催眠治療師、亞洲催眠治療及輔導協會情緒急救員及香港心理衛生會精神健康急救員。(照片由受訪者提供)
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