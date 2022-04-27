補腦不一定以形補形　中醫推介5種兒童補腦食物　2種8歲先食得

第五波疫情緩和，防疫政策鬆綁，本地幼稚園及小學陸續恢復面授課堂。網課多時的小朋友終於可以返學，絕對是家長及學生的喜訊，為了可以精神奕奕上學去，註冊中醫師胡凱淋特別介紹5款針對小朋友補腦的食材及3個食療給家長，讓小朋友返學更精靈。



我們不時會聽到有人說：「食蔥聰明啲！」、「想以形補形要食魚腦」，到底是不是真的呢？胡凱淋中醫師說：「腦為元神之府，中醫與現代醫學理解既有相通之處，我們腦部主管人體元神，我們思考、我們的智慧皆出自腦。腦為髓之海︰腎藏精，精生髓；腎主智，腎虛則智不足。所以中醫學認為腦部發展與我們的腎有關。」由此可見，想小朋友補腦得智慧，聰明耳目，家長要由補腎著手，以填益精髓。

5種兒童補腦食物

胡醫師推介的補腦食物包括核桃、黑木耳、黑豆、蠔和桑椹，其中黑木耳和蠔均建議8歲或以上兒童才進食。核桃、黑豆都屬於腎經，而蠔更是較「出名」的補腎食物，能貫徹醫師補腦必先補腎的方針，不過建議小朋友食用已煮熟的蠔，也不宜過量食用；黑木耳是黑色入腎的食物，同時亦有保護心血管的作用；桑椹除了補益肝腎，也有潤腸作用，有助小朋友排便暢通。

詳細解說如下：

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另外，胡醫師建議家長除了可以讓小朋友吃食物的原味之外，也不妨將製作美味的食療，讓小朋友既可用補腎、補腦，增強集中心力，鉲可補益脾胃，改善易疲倦狀況。她說：「如果小孩在上課或考試之前，吃了一個豐富又有補腦功效的早餐，學習可以更集中；而不少家長也喜歡煲湯水，可以在食譜中加具有補肝腎、補腦、清肝明目的食材作配搭，為小朋友補眼提神作用，又可寧心安神，提高專注力。」

點圖即睇胡醫師建議製作的3款補腦食療:

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以上資訊僅供參考，每人體質不同，有任何疑問請咨詢註冊中醫師。