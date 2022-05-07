檜山健太郎懷孕了｜男人懂生仔？荒誕情節下　道出將為人母的辛酸

「世界上那麼多女人生孩子，不也活得好好的嗎？」——劇中台詞

今年4月，Netflix的一部新劇——《檜山健太郎懷孕了》，引起了國內外網友的高度關注。

僅從海報上（男主齋藤工挺着大肚子的孕照）來看，就賺足了大家的眼球，加上將劇情設定在了「一個男人也可以懷孕的世界」，讓大家對這個有趣又離奇的故事充滿了好奇。



《檜山健太郎懷孕了》笑中有淚，值得一看嗎？即睇劇情介紹及網民評價：（按圖了解）

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果真，這部劇開播還不到一週的時間，收視榜直衝前三，引起了國內外網友們的熱議。

但在廣泛的討論聲中，如果我們可以拋開這部劇的設定，將問題再次放回到現實生活中，便會發現《檜山健太郎懷孕了》其實是對當今女性社會議題的重新審視。

（老樣子，文章涉及劇情，沒看過的朋友們先碼住；已經看完的朋友們，請繼續食用）

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女性長久以來面對的問題，換做男人來講述

「我從未想過懷孕如此艱難，身為一個男人，壓根沒想過，懷孕會怎樣改變生活的節奏。」這是電視劇開頭男主的一段獨白，故事也由此展開。

海王男主懷孕了

檜山健太郎，30多歲，身材高大、長相出眾，是一家廣告公司的得力干將。

他喜歡與不同的女孩約會，卻從沒有考慮要與她們中的哪一個結婚、組建家庭、生孩子。

但這一切，從他與女主亞季的一次約會之後，全都變了。

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得知消息，想要墮胎

檜山健太郎，他懷孕了。（他們所生活的世界，50年內出現了不少男性懷孕的案例）

但此時的檜山還不知道，只是頻繁地開始感覺到身體有些不適。（在一次開會途中，他面色蒼白，突然開始嘔吐）在經歷了一系列檢查之後，他被醫生告知懷孕了。慌亂之中，他買了驗孕棒，結果又確定了「他已經懷孕」的事實。

但檜山並沒有做過多考慮，腦海裏的第一個想法便是：墮胎。但簽署的墮胎協議書，需要本人以及伴侶，兩個人的簽字。而喜歡拈花惹草的檜山，一時間不知道孩子的母親是誰，在經過幾番確認之後，檜山才確定孩子是亞季的。

無奈之下，檜山只能一邊等待與亞季再次見面，一邊保持着正常的工作與生活，但懷孕為他的身體帶來了巨大的變化。他開始聽見嬰兒的哭聲，會溢奶、逐漸地乳頭加深、時常孕吐。‍在此期間還遭受到了亞季的無情回覆。

檜山忍無可忍，最終跑到亞季的家，告訴亞季他懷孕了。但聽聞這個消息的亞季，一時間也很茫然（她根本沒有考慮過要小孩的事）。

第二天她與自己的好朋友商量，她的好朋友卻説：「要是有哪個男人替我們造這個罪，豈不是美事一樁」。

而這邊，等待亞季簽字的檜山，由於身體狀況不好，遭遇到了項目換人，自己的業務被其他同事頂替。

同時，他還感受着自己身體一天一天的變化，毛髮也開始生長、特別愛出汗等等。

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重新考慮，用孕夫的身份

工作被頂替之後，他只能作為普通員工的身份，參與公司與甲方（衣服品牌）的會談。

但在提案的過程中，甲方公司表示對這個方案不太滿意，要求坐在第二排角落裏的檜山來説説想法。那一瞬間，檜山想到了這幾天懷孕的遭遇，以及亞季對他所説的話。

他突然決定，這次的廣告提案可以加入一個全新的身份——孕夫，並且承認了自己懷孕的事實，還答應自己可以充當模特。

這樣的決定得到了大家的認可，同時也讓公司保住了一次與甲方合作的機會。

在此之後，檜山擔任了孕夫模特，社會上對他以及他身份人羣的關注越來越多，討論聲音也大面積的鋪開。

為更多的孕夫，做有意義的事

時間越久他越發現，孕夫作為少數羣體，在社會的各個角落遭遇着非議與歧視。他們的世界幾乎暗無天日，有的受到了女友的背叛，有的在經歷着懷孕的不知所措。

檜山自己作為少數中的幸運兒，也需要在懷孕帶來的身體不適之外，平衡自己的工作。

而亞季也需要在一個更好的工作機會（亞季被通知在新加坡有個自己期待已久的工作機會）與哺育孩子之間做個選擇。好像懷孕的過程中必定需要一個人的全部犧牲。但劇中的檜山明確的向亞季説：「誰都不應該犧牲自己，一切都應該以自己為優先」。

最後，亞季穿梭於兩國之間，在工作與家庭中找到平衡，而檜山也因為這段離奇的經歷開啓了自己新的事業。

《檜山健太郎懷孕了》短短8集，每集只有25分鐘，沒有複雜的人物關係，劇情也不跌宕，甚至只是離奇的將兩性角色互換了而已。

其實，「男人可以懷孕」這個設定《檜山健太郎懷孕了》並不是首例，像《捉妖記》《禁忌女孩》等都有過這類選題的嘗試，但大多都以搞笑或諷刺的形式，直接控訴男性的種種不負責任。

而從女性議題出發的題材更是數不勝數，《我的天才女友》中就接二連三次的揭露着女性作為母親所站的位置的艱難與不易。

但Netflix這部《檜山健太郎懷孕了》略有不同，它一改沉悶的説教方式，以輕鬆幽默的敍述風格，讓我們清晰地看到父親作為「母親」的選擇，這可能就是這部劇可以產生巨大的反響的原因吧。

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對女性面臨的社會議題的重新審視

但其實深挖下去，這部劇「男人也可以懷孕」的離奇設定背後，某一方面，是對女性面臨的社會議題的重新審視。在角色互換之下，這次換女性發問：「這孩子是我的嗎？」

當換做女性來協同簽署墮胎同意書時，男性又是什麼樣的反應。

以及那個常常向女性提問的經典問題：「請問您是如何平衡工作與家庭的呢？」，如今換做了「你是否會努力地完成一個男性孕夫應盡的義務呢？」

還有，是不是每一代的女性，都要做出「放棄自己夢想，迴歸家庭」這樣的犧牲。

男主的父親（曾經也是孕夫）教會他如何忠於自己的人生，那麼現實呢？

「為什麼男性實現夢想的時候，女性要在背後支持？」

互換角色後，男性會認為孕育生命是如此偉大，而現實生活中換做女性卻習以為常。

女性的聲音被長久的忽略，如今換做男人來説，大家突然就聽得到了。

不難看得出，劇中處處都在流露着的現實——女性因為懷孕所遭受的身體與精神的折磨，面臨的家庭與事業的選擇，還有周遭的偏見與不公平的待遇。

網絡上的聲音

而網絡上，網友們對於這部電視劇的熱議，從播出那天就從未停止。

「我永遠為日劇的題材和多樣性鼓掌」

「但我想還是隻有女性會理解男主」

「不用生孩子的男人有沒有想過，沒有參與妊娠的自己該怎麼努力做父親」

日本網友的討論，也不在少數。「被經常要求，從女性的角度去思考」

「你不能真的像劇中一樣過輕鬆的生活」

「充分挖掘當今時代存在的問題，還是不錯的」

「雖然劇情設定不是真的，但有些東西是真實的」

現實的狀況

但糟糕的是，現實生活中我們遇到的困境，往往比劇中的情況還要糟糕。比如説，前幾天北京總工會調研顯示：超六成男職工擔心影響工作不休陪產假。網友：「延長產假是你們的福利，輪到自己身上卻怕影響工作。」

還有公司惡意開除孕婦的新聞，從始至終都未終止過。

網友：「一懷孕好像就有罪」。

只能説，孕婦真實面臨的問題何以解決，這條路我們還有很長很長。

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或許現實比劇中更加殘酷

在大家的討論聲中，不免也有對這部劇的結局表示不滿的網友。「在最後幾集劇中，我們可以看到的是，男主面臨着各種非議，女主在事業與家庭之間進行艱難地抉擇，但他們都在不犧牲任何的前提下，成功選擇了更有利的。好像現實中一切棘手難纏的問題，都被編劇更為理想化的解決了，似乎只要心中不妥協不放棄的去堅持，就會有完美的解決方案。」

但現實世界真的沒有如此美麗。

不過上野樹里（女主亞季的扮演者），在開播前説：這是一部輕鬆愉快的作品，同時也讓大家有機會加深對性別差異和少數派的理解。

如果能在這個方向上，向前邁上一步，那這短小精悍的8集也足夠了吧。

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