分娩｜順產、剖腹生產各有好壞　若遇胎位不正等6狀況則建議開刀

漫長的懷胎過程終於走到了最後階段，在破水、陣痛等產兆催促你到醫院待產之前，孕媽咪們心中往往有各種與待產、生產有關的疑問，也可能感到有些忐忑不安。

文：郭安妮醫生 醫學審稿：Hello醫師



「郭醫生，我可以剖腹產嗎？」

「郭醫生，我很想自然產，聽說自然產對胎兒比較好，而且我擔心剖腹產之後容易有腸沾黏的問題。」

對產婦來說，到底該選擇自然生產好，還是剖腹生產好呢？選擇一種合適自己的分娩方式與生產順利有密切關係，除了醫生必須審慎評估之外，產婦自己也要慎重考慮，讓我們來了解一下這兩種生產方式的差異，以及孕媽咪該如何做選擇吧！

5種情況決定否該剖腹產（ 按圖了解 ）

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自然產與剖腹產的差異

(Hello醫師授權使用)

一般而言，生產可分成自然產與剖腹產兩種。自然產是指胎兒經由產道生下；而剖腹產則是利用手術，使胎兒不用經過產道，直接從子宮中取出的生產方式。

以上兩種生產方式，其實並沒有好壞之分，而是要看哪一種適合自己，一般情況下，自然產由於復原較快，住院時間較短，而剖腹產則比較接近手術治療的模式，要多一點時間恢復，住院時間較長。

有些人可能會擔心，剖腹生產可能造成後遺症，或是以後生產都得用剖腹的方式。其實現今的剖腹產，多半是採用橫向切開子宮的下方，可大幅降低未來生產時，發生子宮破裂的風險。

在門診時，也不乏高齡產婦希望剖腹生產，雖然高齡產婦剖腹產的比例較高，但是自然產成功的案例也不少。畢竟，剖腹產的傷口復原期比較久，所以除非有不得已的情況，否則我仍然建議採自然產。以下我們就列舉一些必須剖腹產的狀況。

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哪些情況適合剖腹產？

1. 臍帶繞頸

「醫師，在 33 週產檢時發現臍帶繞頸，我擔心的睡不著覺，我是不是要剖腹產了呢？」美真垂頭喪氣的問著醫師。

臍帶是一條有彈性的養分輸送帶，所以，即使超音波檢測出胎兒臍帶繞頸，孕媽咪也不用太過緊張，這是很常見的現象，並不表示胎兒一定會因此窒息或有立即的危險性。

但是，如果有臍帶打死結這種狀況就比較危險，因為母體的養分與氧氣可能無法順利輸送給胎兒，因此，如果胎動量少了一半，或是整日沒有胎動，就務必趕緊去醫院檢查，讓醫師來評估是否需要進行剖腹生產。

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2. 胎兒過大或過小

到了懷孕後期，醫師會根據胎兒的頭圍與腹圍來評估胎兒的體重，如果如果胎兒過大（> 4,000 公克）或胎兒太小（< 1,500 公克）的話，一般醫師都會建議採取剖腹產。另外，有些媽媽的骨盆較小，或是胎頭和骨盆的角度不吻合，都會增加自然產困難度，這時可能就要考慮剖腹生產。

當然也是有胎兒過大但是孕婦仍堅持要自然產的狀況，不過比較擔心造成產程遲滯，造成肩難產，或是產前產後窒息等，比較棘手的狀況。而母親也容易因為胎兒過大，使得子宮長時間拉扯過度，影響產後子宮收縮的情形。

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3. 胎位不正

只有「正常胎位」，才能自然生產，那麼正常胎位怎麼看呢？其實這裡的胎位指的就是「頭位」，想要自然產胎兒就必須臀部朝上，頭部朝下在骨盆入口處。其他胎位如臀位、橫位、枕骨後位、顏面位、額位等，皆屬胎位不正，採取剖腹產比較安全。

正常來說，通常懷孕 32 週之後，胎兒就會自動轉成頭下腳上的位置，到了懷孕 35 週左右就會決定胎位是否正常，因為此時子宮內的羊水越來越少，胎兒已經沒有空間再大幅度翻轉，所以可否自然產已經大致確定，孕媽咪也不用急著太早決定生產方式。若媽咪擔心的話，可以請醫師以超音波確認胎兒胎位是否正確。

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4. 前置胎盤

通常媽咪在懷孕 20 週，因為胎盤著床位置較低，擋住子宮頸口即符合「前置胎盤」的定義，一般可以分為下列四種狀況：

5. 前置胎盤類型

若屬於完全性前置胎盤，畢竟自然生產的通道完全阻塞，在安全為前提的考量下無法考慮自然產，符合健保給付的剖腹產適應症，但如果屬於低位性或邊緣性胎盤，是否能自然產則需要經醫師進一步診斷評估。不過要特別注意的是，若有發現大量出血的狀況，一定要儘快就診安胎，並且選擇剖腹生產的方式。

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6. 胎盤早期剝離

胎盤早期剝離是指在胎兒出生之前，胎盤就全部或部份從子宮壁剝離下來。在正常情況下，胎盤會在胎兒產出後，才從子宮壁剝離下來，但是，如果胎盤狀況有異常，就可能在分娩前就發生剝離的現象。

當孕婦發生子宮劇烈疼痛合併陰道出血，就要盡快就醫，若不及時處理，可能會危及產婦與胎兒的生命，但如果產婦不能在短時間內結束分娩，醫師就會根據狀況判斷需不需要改進行剖腹手術。

有上述幾種狀況的孕媽咪，請切記要與醫師密切溝通，千萬不要貿然做決定！如果有危及胎兒或產婦的狀況，就要請婦產科醫師評估原因，判斷是否需要剖腹產或提早生產。

此外，如果懷孕 37 週以前的孕媽咪有出現宮縮或出血的現象，就要好好臥床休息，避免出遠門，若有必要可先與產檢醫師溝通視情況決定，以免發生流產或是早產的狀況。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：生產要自然還是剖腹？了解差異，聰明做選擇】