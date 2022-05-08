兒童保險｜子女3至5歲自願醫保怎選擇？即睇12款相關產品保費比較

幼稚園將於5月初分階段恢復面授課堂，令家長擔心孩子個人衞生及健康，尤其是3歲至5歲小朋友抵抗力弱容易生病，有時甚至需要住院，不過，只要事先比較及購買醫療保險，到私家醫院求醫時就可以向保險公司索償。



家長之選：「5星級」高保障自願醫保

不少家長都疼錫子女，亦捨得花錢買較好的醫療保險，我們今次集中比較「5星級」自願醫保產品。所謂「5星級」自願醫保，是少數可於12個指定傷病個案中獲取10/10的醫療保障評分（註1），並展現抗醫療通脹特性（即全數保障和高額每保單年度賠償上限）。

以小朋友常見的發燒住院為例，半私家房預計醫療開支達33,100港元，而「5星級」產品皆全數賠償相關費用（註2）。

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3至5歲平均每日保費低至19.4港元

除了保障不錯外，子女購買5星級自願醫保，家長亦可以申請扣稅（註3）。由表1可見，有5款半私家房級別之自願醫保，3至5歲平均每年保費少於8,000港元，當中最低的是Bowtie粉紅自願醫保，保費為7,080港元。

表1：比較「5星級」自願醫保半私家房級別、零自付費計劃保費

（10life保險解碼授權使用）

善用自付費選項

不少公司醫保都會保障僱員子女。上述「5星級」自願醫保均設有自付費選項，讓家長可以在本身公司醫保保障之上，再提升保障。自付費（又稱墊底費）是指保單持有人須自行承擔的醫療開支金額，當相關醫療開支超過自付費後，餘下的金額才可向保險公司索償，通常保費較為便宜。

以藍十字尊悅自願醫保計劃（全球）零自付費計劃為例，3至5歲平均每年保費為12,160元，而20,000港元自付費計劃保費則為6,323港元，低了48%。

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註：

．10Life根據多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案，於一般情況下的醫療開支，再由10Life精算師對照醫療產品的賠償上限，計算出來的預計平均保障，詳見《醫療保險的評分方法》。上述傷病個案的預計保障率是根據該傷病於一般情況下之預計醫療開支來計算，用作「預計」醫療保險及消費者大概要負擔的醫療開支，僅作參考之用，並未得到有關保險公司之確認。

．「全數保障」指保險公司會全額支付扣除自付費餘額（如有）後的合資格醫療費用及其他費用，但受每保單年度保障限額（如適用）、終身保障限額（如適用）、每保單年度每傷病保障限額（如適用）及/或其他相關條件所限。全數保障只適用於指定保障項目，而其他保障項目受限於相關項目的賠償限額。有關索償需符合「醫療所需」，費用亦要「合理及慣常」。

．每個課稅年度每名受保人的最高保費扣除額為8,000港元。

．本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。

．以上保費資料更新至 2022年4月8日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

．本文最後更新日期：2022年4月8日。



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