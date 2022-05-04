5.16起兒童社區疫苗接種中心縮短開放時間　2間僅服務至月底

政府今日（4日）宣布，因應新冠疫苗接種的需求和社區疫苗接種中心的使用情況，將由本月中開始陸續調整2019冠狀病毒病疫苗接種計劃社區疫苗接種中心的運作安排。其中兒童兒童社區疫苗接種中心縮短開放時間，2間僅服務至5月31日。



由5月16日起，兒童社區疫苗接種中心每日上午10時至下午6時開放。由6月1日起，社區疫苗接種中心的開放時間為星期一至五上午10時至下午6時，星期六和星期日則由上午8時至晚上8時開放。每日下午1時30分至2時30分為清潔時間。

（圖片：政府網頁）

新增1間接種中心為兒童打針

由6月1日起，沙田圓洲角體育館及荃灣體育館兒童疫苗接種中心將會服務至5月31日，及後分別遷往沙田香港中文大學醫院及葵涌林士德體育館。香港中文大學醫院及林士德體育館社區疫苗接種中心除了為12歲或以上人士接種復必泰疫苗外，亦會為5歲至11歲兒童接種適當劑量的復必泰疫苗。

政府解釋變更服務是留意到過去數星期接種需求減少，最新每日接種劑次的七天移動平均值約只有27,200劑。

其他免費接種新冠疫苗途徑包括公立醫院新冠疫苗接種站、醫院管理局的指定普通科門診診所、提供科興疫苗的私家醫生和診所和提供復必泰疫苗的私營醫護機構服務地點等。