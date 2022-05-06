蛀牙｜4歲孩無故肚痾、嚴重爛牙　求醫方知他每天是這樣吃飯

台灣新北一名4歲孩童在過去一段時間經常無故拉肚子，且還有嚴重蛀牙，常因此哭鬧不休，每次刷牙更有滿口鮮血，台北慈濟醫院牙科部主診醫生陳宜宏表示，後來得知家長常將食物嚼碎後再餵給孩子，造成細菌感染，呼籲家長應避免，也得讓孩童定期檢查，把關幼童口腔健康。



陳宜宏發現，孩童全口20顆乳牙都有蛀牙，且其中幾顆已侵犯至牙髓，伴有發炎紅腫的情形，若再放任不管恐致蜂窩性組織炎。問診後得知，家長常將食物嚼碎後再餵給孩子，造成大量細菌入侵引發嚴重蛀牙；孩童在蛀牙後又因為牙痛不願咀嚼，家長繼續錯誤餵養，惡性循環下蛀牙情況越演越烈，推斷這些因素可能是造成孩童蛀牙與腹瀉的原因。

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陳宜宏說明，形成蛀牙的四大要素分別為細菌、食物、宿主（牙齒）與時間，引發蛀牙最主要的細菌為鏈球菌，會代謝食物殘渣中的醣類，產生酸性物質侵蝕牙齒，時間一久就會變成蛀洞，因此要預防蛀牙，除確實清潔也須減少細菌入侵。

陳宜宏指出，孩童口腔裡的鏈球菌大多來自主要照護者或父母親，若家人們也有蛀牙，蛀牙菌就會經由親吻、共用餐具或牙刷等方式傳給孩童，進而影響孩童的牙齒健康。

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陳宜宏提醒，孩童長出第一顆乳牙後的半年內就應接受口腔檢查，並給予照護者潔牙衛教；未來回診頻率可視孩子的潔牙與齒質狀況而定，容易蛀牙的小朋友，約3個月需做一次口腔檢查，其餘則希望每半年一次。幼兒的口腔健康需靠家人共同把關，少吃甜食、確實潔牙、避免唾液交換，養成良好生活習慣。

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