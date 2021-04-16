學童蛀牙│全港一半5歲童有蛀牙9成沒跟進　牙醫教家長一招補救

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-16 07:00

有報告指出，一半5歲香港兒童有蛀牙，而超過9成兒童更未有接受治療。 可能有家長認為，小朋友的乳齒遲早會脫落，從而忽視牙齒健康，但賽馬會幼童健齒計劃負責人朱振雄教授表示，學齡前兒童蛀牙 （或稱早期兒童齲）更對孩子的成長和發展影響深遠，除引致痛楚及感染，嚴重的齲齒會侵入到牙髓，逐漸形成牙瘡；而且，受損的牙列會嚴重影響兒童的營養吸收，從而影響其發育及整體健康，情況極須關注。 攝影：黃寶瑩、 (部分圖片由受訪者提供)

香港大學牙醫學院獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行為期三年的「賽馬會幼童健齒計劃」，向本港學前兒童提供牙科檢查服務，以檢查及控制蛀牙情況，防止蛀牙情況惡化。



「賽馬會幼童健齒計劃」由2020/2021學年起推行至全港幼稚園，由學校以自願性質參加，朱振雄教授表示計劃是初步檢查，使用的檢查工具相對簡單，一支棉花棒、一塊鏡。「讓小朋友在一個熟悉的環境，有老師、同學打氣下，開始接觸牙科醫生，從而建立良好的牙科體驗。小朋友張開口，我們會用塊鏡幫他照口腔進行檢查，整個步驟都沒有使用尖銳儀器、棉花棒，令小朋友減低恐懼與焦慮，特別是幼稚園小朋友很重要。」

檢查用藥也不痛

入校園檢查牙齒可有效使用群體效應，一旦在檢查過程中，發現小朋友到有蛀牙，牙醫團隊會幫小朋友搽藥、點藥水，小朋友不會感到痛楚，朱教授說：「藥水好像水一樣，外觀是透明焦色，其實在疫情之下，美國牙醫協會更加提倡我們用藥硬化蛀牙情況，每一次用藥可以有效70%至80%，當然之後小朋友是否又繼續吃甜食、刷牙是否乾淨也很重要。」

20隻乳齒全蛀掉

早期兒童齲不單影響進食，朱教授分享其中一個幼童的個案，是20隻乳齒全部蛀掉，他說：「除了不能進食、更影響自信心，連笑容都不能燦爛，行為亦比較退縮，這不排除對成長及發展也有影響。」

根據衛生署在2001至2011年做了一個全港性的口腔檢查研究調查，全香港五歲以上的小朋友超過一半有蛀牙，這個數字持續沒有特別改變。朱教授說：「我們整個項目的目標不是治療蛀牙，是希望蛀牙的情況可被控制住，我們過往做100間幼稚園，的確看到減少蛀牙的情況，沒有新的蛀牙個案，如果不處理根本的問題，不去教育小朋友，他們仍然是會有爛牙的。」

「賽馬會幼童健齒計劃」在於預防，朱教授表示並不是大部分三歲的小朋友爛牙情況都嚴重，他說：「通常情況是K1-K3增長速度很快，我們希望由K1開始預防及治療蛀牙問題，最大目標是將香港學前兒童蛀牙情況數量減少，及預防情況發生，儘快尋找出高危的小朋友，與他們講解口腔的重要性，透過家長老師及我們的檢查，將蛀牙控制住。」

蛀牙令細菌乘虛而入

朱教授指出在菲律賓及台灣，已有研究顯示小朋友發燒很大機會是因為爛牙所引致，所以家長不可輕視乳齒的重要性。他說：「因為我們身體都得到皮膚保護，令細菌不能夠直接入血，但惟一牙齒與牙肉之間的缺口，如果發炎，細菌就可以經這個缺口入血。另外，爛牙亦可以讓細菌經神經入血，如果發燒不處理亦都會有生命危險。而最後一批乳齒要去到13歲才脫落，整個過程由6個出牙開始，一旦蛀牙問題嚴重，是一定影響小朋學習，亦會影響牙肉及大牙生長，增加恆齒蛀牙的機會。」

蛀牙主因源於糖份

但朱教授表示其實每個人的口腔都有蛀牙菌，家長毋須過份擔心，細菌量的多少，才是影響小朋友蛀牙與否的關鍵。「細菌數量多，原因可以是小朋友不刷牙，加上照顧者經常給小朋友吃糖果、朱古力、甜食，糖份一旦黏在牙面，細菌利用糖分和甜食，通過發酵出酸素破壞牙齒，從而爛牙。去看牙醫要一年或半年才一次，重點是家長要知道如何清理，天天幫小朋清潔才是最重要。」

家長補刷好處多

如果家長不懂得正確刷牙方法，就更難教育小朋友，朱教授說：「把牙刷放入口腔時，是看不到的，刷牙的動作是估出來，好像搲背脊，是一個高難道動作，我們怎可能要求一個幼稚園的小朋友做得到，小朋友做不到，就要父母補刷，很多報告都指出，父母補刷是最緊要。」

家長可以由小朋友出牙開始進行補刷，也是一個很好的親子活動。「其實有不少成年病人也很抗拒睇牙醫，牙醫甚至完全不能幫他們洗牙，因為一放工會入口就嘔，讓小朋友由細到大習慣父母放支牙刷入口對保護牙齒健康十分重要。」

對於很多家長及小朋友會有不少關於牙齒的問題，朱教授一一為大家解答，按圖即睇。

+ 27 + 27 + 27

相關文章:兒童零食-5款人氣小食營養師指不健康-吃後會影響智商與情緒

點圖即睇10款時下受小學生歡迎零食，以100克份量計算其含糖／含鈉量：

+ 9 + 9 + 9

營養師不建議的5款零食：

李杏榆表示家長在選擇零食時，其實不單只要留意其總糖及鈉含量，還有反式脂肪及防腐劑。而今次我們集中針對糖份及鈉的份量。

營養師建議的5款零食：

營養師建議家長準備零食給小朋友時，可考慮以下9個注意事項:

+ 4 + 4 + 4

相關文章:過多糖分影響小朋友大腦海馬體 研究：成年後學習和記憶力亦差

按圖即睇研究詳情：