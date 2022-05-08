育兒辛酸｜小孩安靜定沒好事！10個「案發」現場　爸媽見到實崩潰

孩子太安靜，絕對是在密謀爸媽不知道的秘密，真相常常比哭鬧更令人害怕！



媽媽一轉頭驚見女兒頭卡在乖乖桶，嚇呆！（爆怨2公社）

當爸媽都知道，小孩這種平常又哭又鬧的生物，忽然一安靜下來，鐵定有事發生！一位媽媽曾在Facebook群組「爆怨2公社」發文提到，她跟奶奶原本在廚房煮菜，想說怎麼女兒在客廳如此安靜沒聲音，走出去一看，果然不妙，女兒頭戴着乖乖桶完全拔不起來！

「桶子整個卡死了，耳朵又折一半，因為她額頭跟後腦勺都很扣，我自己也拉不出來她一直亂動！」最後趕緊呼叫嫲嫲一起「拔桶子」救孫，嫲嫲用雙手從後面慢慢地把桶子掰開，孫女的頭才得以重獲自由，媽媽鬆了一口氣：「差點就要打給消防隊了。」

這次過後，她立刻把乖乖桶子拿去丟了。

一位網友回應，小朋友這樣很正常！他小時候也曾經用釘書機釘自己的手，還把手指放到削鉛筆機裏面削......「因為我看那個迪士尼公主的手指都尖尖的很好看…...」還好最後食指的指甲翻起來而已，但爸媽居然先笑然後才帶他去掛急診。

網友更多慘劇包括：洗完奶瓶家裏電視被炸壞、衛生紙濕紙巾被抽光、屁屁膏塗滿身、奶粉撒滿地，還把單眼相機丟進水族缸。網友笑說：「可能孩子還在過萬聖節，搞怪中。」

（爆怨2公社）

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10個滅門等級的慘案現場，最後一個媽媽真的很偉大

育兒慘案也有比較級，來看這些孩子忽然變安靜，卻讓媽媽理智線馬上斷光光的例子，回頭會發現自己孩子其實還算可愛啦！

即睇10個小孩搗蛋案發現場：（按圖了解）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小孩安靜準沒好事！媽媽轉頭驚見女兒頭卡桶！10個崩潰育兒現場，最後一個最慘沒有之一】