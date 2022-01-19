育兒｜媽媽勁驚曱甴　培育阿女愛上「敵人」　2年特訓結果如何？

這是一位怕蟑螂的媽媽，奮力讓女兒從小不怕蟑螂的故事！



雙胞胎佩佩擔心女兒怕蟑螂會生活不便，從小就開始訓練

很多媽媽怕蟑螂，導致孩子也跟着怕蟑螂！雙胞胎女星佩佩平常最害怕的就是蟑螂，她說，「常常為了房間有蟑螂整夜不敢睡、常常為了門口有蟑螂沒辦法出門、常常為了廚房只是曾經出現過蟑螂就整個月不敢進廚房……」天啊，聽起來對蟑螂的恐懼真的很大！

她認為，怕蛇、怕老鼠都沒比怕蟑螂嚴重，因為蟑螂在整個夏天裡無時無刻都會出現，讓人忽然嚇到！「認真的覺得會怕蟑螂的人好可憐、生活好不方便喔！但是蟑螂的小孩會怕蟑螂嗎？一定不會的啊！」

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研習兒童教育多年，擁有心理諮詢師、兒童全腦開發老師身分的佩佩，為了不讓女兒「咪咪獎」步上她的後塵，決定從嬰兒時期開始訓練她不怕蟑螂，她的方法是買了大量的蟑螂玩具，每天讓咪咪獎玩，還陪她睡覺，並告訴她：「『小強』超可愛的、『小強是你一輩子的好朋友』！」希望她從小開始，就接受旁邊有這個生物！

當然囉，佩佩還偷藏一個目的，「肖想女兒將來長大可以幫她打蟑螂！」（小編按：但有人會打自己的朋友嗎？XD）

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3歲咪咪獎不但不怕，還超愛蟑螂！

就這樣，咪咪獎過着跟小強睡覺、玩「煮飯仔」也要餵小強吃一口的生活兩年，轉眼間，她3歲了，怕蟑螂嗎？一點也不。

咪咪獎喜歡小強，有一堆小強玩具，她打開新的蟑螂玩具包裝，佩佩在一旁錄影，卻完全不敢過去。看着畫面中的女兒，摸摸小強、把小強肚子翻過來，讓小強像玩具車一樣滑來滑去，甚至還親了好幾下，說他們「好可愛」，還稱小強是「小寶貝」，媽媽看了都要吐了，趕緊說：「來抱他睡覺囉！」女兒又親了一下。

佩佩表示，平時也會拿各種恐怖蟲類給咪咪獎玩，例如：蜥蜴髮夾、大蜘蛛戒指等，她笑說，目前實驗算成功，女兒不怕這些生物，並且很喜歡。

只是，每次咪咪獎拿着她最愛的「朋友」給媽媽時，佩佩都會嚇到，在反射動作下把蟑螂拍到地上！她說：「所以咪咪獎，有時內心也開始懷疑……蟑螂好像其實很可怕……」她老公還會每次都故意叫女兒說：「拿小強給媽咪親！」讓她翻白眼嗆：「一點都不好笑，萬一她發現我也怕蟑螂，她就也一輩子怕蟑螂，你知道這樣多可憐嗎？」

還好，女兒在媽媽的恐懼、爸爸的搞笑下，成功不怕蟑螂囉！

這個另類育兒方法好像收到預期效用吧！（按圖了解）

7方法化解孩子的害怕、焦慮

如果孩子已經怕蟑螂了，或恐懼的其他事，怎麼辦？台北馬偕醫院臨床心理師王加恩提供爸媽7方法，幫助孩子克服恐懼！

1. 讓害怕的事物和喜歡的事情一起發生

例如，當孩子怕狗，但喜歡冰淇淋，可以用開心的語氣對他說：「好可愛的狗狗喔！我們去買冰淇淋和狗狗一起吃好不好？」讓孩子以後想起狗狗，就會想起愉快的經驗。

2. 接受原本害怕事物要循序漸進

例如：孩子原本很怕蛇，爸媽可以先給他小張的、卡通化的可愛蛇貼紙，並以蛇為主角為孩子說一些有趣的故事，等孩子接受了，再提供大張的貼紙，接着是蛇的圖片、照片、影片，最後帶孩子到動物園看真實的蛇，這就是所謂的系統減敏感法。

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3. 從其他孩子的身上學會勇敢

孩子對事物的畏懼，常常是因觀察到其他人的畏懼所致，若能讓孩子重新觀察其他孩子的勇敢行為，他也許就不會再感到害怕。

4. 對孩子分享類似恐懼經驗

爸媽可對孩子坦承自己也曾有過類似的恐懼經驗，孩子就會知道並不是只有自己會感到害怕，讓他逐漸建立起自信心。不過，在與孩子分享恐懼經驗時，要考量孩子的心智發展，儘量說得簡單，不適當的內容更要有所保留，否則孩子原本不會如此害怕，知道了反而恐懼感增強。

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5. 為孩子害怕的事說明細節

例如，當孩子害怕媽媽離開他的身邊時，媽媽可以告訴他：「我現在要去買菜，回來才能煮飯給你吃，你乖乖跟爸爸待在家裡，看你最喜歡的卡通，卡通播完後我就會回來囉，到時候你可以陪媽媽一起煮飯！」當孩子可以預期接下來會發生哪些事，也具備解決問題的能力，就比較不會那麼害怕了。

6. 給孩子一個賦予勇氣的儀式化行為

就像收驚、禱告等宗教儀式帶給人們安全感，讓人們心中感覺有東西在保護我！爸媽自己也可以創造類似「魔法噴霧」的儀式感，當孩子覺得害怕時，就輕輕噴一點在他身上，告訴他：「魔法噴霧會帶給他力量！」同時給孩子一個大大的擁抱，發出同情的聲音，讓他知道爸媽有感覺他的痛苦和害怕，這可為孩子帶來很大的治癒效果。

7. 用繪本教孩子認識並接納恐懼

孩子都喜歡聽故事！爸媽平常可以為孩子說一些關於恐懼議題的故事，讓孩子了解、接納害怕的事物，並學會自我安撫，未來在面對類似情況時，就會變得勇敢。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽媽怕蟑螂到極限，擔心孩子步後塵，想出了這個辦法，讓3歲女兒從小愛上蟑螂！】