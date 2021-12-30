育兒｜暖男爸爸分享湊B心得　嘆3件事最崩潰　這「另類神器」必買

訪問親職部落客鳥先生，在育兒路上，他自有一番心得。照顧孩子，就是走上一條互相傷害，然後互相被愛的路。



角色：鳥先生 身份：輪輪、波波與果果的爸爸 隊友：鳥夫人 核心戰力：能夠透過喜愛的攝影，紀錄孩子與太太生活的精彩瞬間



很多人會說：有了孩子後的生活，就要有心理準備，放棄快樂、放棄自由。

突然躺在地上崩潰大哭，或者吃飯吃到兩個小時以上、在路上瘋狂尖叫⋯⋯孩子同樣的戲碼天天上演，我們想像中的育兒，好像必須是犧牲自己的生活，一個人挑燈夜戰。但若有人走上前，與你並肩奮戰呢？

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如果你點開鳥先生 & 鳥夫人的影片，會知道原來幸福是這樣的：你無法避免各種生活鳥事，但你永遠會知道，搞砸了也沒關係，背後總有個神隊友，能夠支持你。

成為爸爸後，育兒路上會遇到甚麼困難？又該如何解決呢？讓親職部落客鳥先生來告訴你！

讓你最崩潰的一個育兒瞬間？（好啦，不只一個也可以）

尿床、在地上崩潰大哭、吃飯吃兩小時。

如果沒有金錢、時間考量，你夢想帶孩子去做的一件事是？原因是什麼？

我要帶孩子爬玉山，帶他看高山美景。

生活在都市太久會變得不像人，失去人的味道。回到自然高山和大海，會找回屬於自己的味道。

關於爸爸參與親職這件事，你是怎麼想的？

我覺得爸爸很適合全職帶小孩，因為爸爸都可以置身世外當淡定人，帶孩子去冒險之餘順便玩小孩，畢竟育兒不是一件輕鬆事，還是需要舒壓玩具，一起互相傷害，最後一起被愛。

給即將要成為新手爸媽的人，一定要帶在身上/擁有的超實用物品推薦！

務必準備一個口袋很多的背包，好分類，因為照顧新生兒需要準備很多東西，會手忙腳亂。如果可以請買一個隔音佳的耳機，找到對的時間自我隔離，即使小孩哭了，聽着音樂看着哭泣畫面，煩人的畫面會變成電影畫面，讓人轉念欣賞。

當過新手爸爸，讓你最無助的時刻是何時？以及原因？

最無助的就是老婆和我同時要工作，無人可以照顧小孩，如果可以請開始找你家附近的臨托中心，買一個心安。最無助的時刻全世界人類都經歷過，哪裏都不能去只能待在家，和小孩待在家大眼瞪小眼是最無助的，每個孩子都需要空間放電，一直待在家不會有好下場。

你會給新手爸爸們的 do/dont 有哪些？

與其談嚴肅的教養，不如聊如何紀錄小孩的方法，化身紀錄員看一粒種子變成一顆大樹的成長過程，靜靜的觀察與欣賞花開花落，不必急着說太多做太多，幫孩子記住童年，以防「被忘記」先幫孩子記住，等到我老年記性不好，換孩子幫我記住。

在照顧孩子的過程，總是會遇到許多挫折無奈的時刻，但也許你可以透過攝影、文字，紀錄每個當下，未來回頭看，那些讓你哭笑不得的育兒鳥事，其實都是珍貴甜蜜的回憶。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：神隊友上路｜親職部落客鳥先生：照顧孩子，就是互相傷害，再一起被愛】