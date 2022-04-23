Omicron｜兒童染疫或會發燒兼抽搐　居家應常備這些藥物紓緩不適

台灣新北中和出現當地首例新冠肺炎兒童重症病例，2歲大男童於4月19日不幸病逝，引起眾多家長恐慌，台北市藥師公會理事長張文靜表示，新冠輕症症狀與感冒差不多，建議家裡備妥止痛藥、止咳藥，以及緩解鼻炎、鼻塞的抗組織胺藥物，如有異狀，立即就醫。



兒童感染Omicron 恐會出現「抽搐」徵兆

對於新北市2歲男童重症個案，台灣林口長庚醫院兒科急診主治醫生吳昌騰在Facebook貼文，提醒民眾，「抽搐」恐是兒童感染Omicron後會出現的徵兆，提醒家長們特別注意。

日本研究發現，當地在COVID-19大流行的初期階段和Delta流行時期，1至4歲的熱痙攣發生率分別為1.3%和3%，但到了Omicron階段，就明顯提高至9.4%，5歲至11歲病童的抽搐發生率從0%增加至3.5%。

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抽搐、意識不清常合併發燒 居家該備用哪些藥？

由於小朋友抽搐、意識不清時，常合併發燒，張文靜提醒，家長應該準備額溫槍、溫度計，如果孩子發燒，在給予退燒藥物後，持續測量體溫，如果體溫往下降，就表示控制住，如體溫仍偏高，甚至往上升，就需提高警覺，立即就醫。

張文靜指出，出現首例兒童重症個案後，讓許多家長擔心，建議先備妥治療咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、全身倦怠等常用藥物，且需注意保存期限及環境。

張文靜說，小小孩無法吞藥丸，在準備上述藥物時，最好以水劑為主，例如，止咳藥水等。此外，小孩子如果腹瀉，就容易脫水，建議家裡也需準備等滲透壓的電解水，幫孩子適時補充水分。

善用社區藥局資源 居家防疫管控更要確實

最後，張文靜強調，民眾可多加利用社區藥局資源，確認上述居家常備用藥的正確使用方式，包含不同年齡使用的劑量、用藥的時機等。當然，居家防疫的管控還是要做確實，才能減少病毒量的威脅，進而降低染疫的嚴重程度。

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