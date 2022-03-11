中耳炎｜孩子發燒喉嚨痛？未必是感冒、肺炎　留意有否單邊耳仔痛

4歲的小明因咳嗽、流鼻水，整天哭鬧不停，媽媽帶他前往醫院就診，服用藥物幾天後症狀仍不見好轉，耳朵竟流出膿水，急忙回診接受兒科醫生檢查，被診斷出急性中耳炎，有鼓膜破裂、流膿等症狀，趕緊轉至耳鼻喉科做後續治療。



小兒中耳炎是兒科常見疾病，盛行率相當高，許多小孩都得過中耳炎，有些甚至會反覆發作。台北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主任杜戎玨提醒，家長如果發現小朋友感冒時合併哭鬧、抓耳朵等行為，務必提高警覺。

杜戎玨指出，中耳炎就是中耳腔發炎，大部分為細菌感染所造成，感冒後喉嚨裏的細菌經由連接中耳腔和咽喉的耳咽管跑到中耳，導致中耳腔發炎。然而，為甚麼小朋友比大人容易罹患中耳炎呢？杜戎玨解釋，幼兒的耳咽管尚未發育完成，相較於大人，小朋友的耳咽管較短，細菌容易跑到中耳腔。此外，6歲以下幼兒免疫力較差，容易感冒，加上耳咽管較短，成為中耳炎高風險族群。

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該如何區分感冒及中耳炎呢？杜戎玨說，感冒和中耳炎都可能出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽、發燒等症狀，但中耳炎會合併耳朵疼痛、 耳朵悶塞、聽不清楚等症狀，還可能會產生劇烈疼痛，且多數集中在單側耳朵。治療上通常使用抗生素治療，且效果顯著。如果延誤治療，容易造成中耳積水，甚至造成聽力受損。研究發現，中耳炎是造成小朋友聽力損傷的常見原因，得多留意。

此外，中耳炎還可能引發耳後突出部位的乳突發炎，因為病菌入侵部位較深層，需做頭部電腦斷層檢查，診斷後病人通常需住院，接受注射抗生素治療。杜戎玨提醒家長，如果家中的小小孩哭鬧不止，又合併感冒症狀，就醫時務必請兒科醫生檢查耳朵，看看是否併發中耳炎，提早發現提早治療，才能避免聽損等嚴重後遺症。

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