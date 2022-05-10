小六乒乓球女將獲賽馬會體藝中學取錄　芷晴：望打入奧運為港爭光

想子女入讀到好中學，是不少家長期望的事。而本年度升中自行分配學位結果已經出爐，未取錄的學生需參與統一派位，教育局根據２月數據，估計今年參與升中派位人數比上年度同期少約2,550人，跌幅為4.8%，整體升中學生人數約50,500人。有校長指家長可以在統一派位填表前更進取，但也不能完全脫離成績層面。



體藝生疫情下更不容易

保良局朱正賢小學約4成小六學生在今年自行分配學位階段，獲中學甄選為正選學生，當中目標是成為職業運員的蘇芷晴同學便是其一。想朝「體」為發展重點的她，首選自然是同區的Band1英中-賽馬會體藝中學。芷晴憶述在疫情下，本身是乒乓球校隊的她，也少了實戰訓練，而籃球平時會和哥哥一起打街場，在處所關閉後也無法參與。

在面試賽馬會體藝中學時，第一輪芷晴因為對自己英文沒有信心，而十分緊張；第二輪則是上傳體適能和技能影片，當時芷晴展現的技能是以正確姿勢揮動乒乓球拍，沒有太大問題。

蘇芷晴同學與班主任陳老師

班主任陳老師直言，芷晴是一個自覺與主動的學生，相信她未來定能克服英文的問題。而芷晴成功入讀心儀學校，她表示：「呢兩年都係花時間在學習上多於運動，睇完奧運之後，自己將來都想為港爭光做職業運動員。」

芷晴成功完成設立目標

保良局朱正賢小學校長高凱聯認為，像芷晴一樣以體藝為發展方向的同學，在疫情下是更不容易，因為不少訓練、活動甚至比賽都暫停，但同時也要把面試Portfolio準備得「好好睇睇」，惟有靠校方支援以及家長密切留意重開日子，不論大小比賽、活動也盡量把握機會參與。

統一派位宜更進取

保良局朱正賢小學近日也為家長舉行了填統一派位表的講座活動，高校長建議家長：「上年家長填表都較保守，今年我們也建議可以更進取，因為十分簡單的道理，學生人數減少但學額仍然維持同樣水平，因此若成績水平接近心儀學校，是可以嘗試的。惟獨是要考量小朋友能力是否與心儀學校相符，不是胡亂『進取』。」