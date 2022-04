中一面試|忌背誦答案、過於誇大自己能力　專家分享5大面試死穴

Spencer Sir 有一名學生,就讀港島區名校,呈分試成績全級頭10名,更是劍擊港隊成員,一直以為能入到全港頂尖名校。但最後多間學校都不獲取錄,與他們傾之後,原來是因為面試表現不好,只是背模擬答案,及把Portfolio照讀一次。



想成功獲心儀中學錄取,呈分試固然重要,但面試這項加分項也不容小覷,會直接影響學生能否入讀心儀的中學。但是在提升說話水平的同時,也要留意幾項絕不可以做的事。

1.善用面試框架 – 不要背答案過於誇大自己的能力,說得自己太完美



步驟1. 目標 (Aim)

I hope to ..

I aim to ..

步驟2..困難 (difficulty)

But it is difficult for me because…

步驟3. 努力 (小法寶 )

I tried to ….

步驟4. 結果 (result) – 用數字量化

At the end

步驟5. 轉變 (change) (before… after…)

Before, I was not confident.

But now, I can speak in front of 200 audience members.

步驟6. 結局 + 昇華 (ending / What I learnt…)

Share one of your weaknesses.

-I have improved my public speaking skills.

-I hoped to join the HSBC public speaking contest. but I was not confident enough.

-I tried to join the public speaking club / course for 3 months proactively.

-After 100 hours of practice, I joined the contest last year and got the champion although there were 200 contestants!

2.沒有做足準備功夫 討論要有真正互動



想給學校一個好印象,事前就必須做足準備和練習,準備好自我介紹,準備如何回答各種問題,以便作出最好的表現。與此同時,對心儀的學校要有一定的了解,例如:教學風格、設施、校風,才能在回答問題時突圍而出,表達出有意就讀。準備充足亦能使學生不會因緊張而影響發揮,能更有自信地表現自己。

討論或回應老師/校長時要有真正的互動,不要只答I agree with you. 其實可以用下面黃金回應3步曲

STEP 1: 標準回應

- I share your view

-Exactly!

STEP 2: 重覆對方意見

-In other words, …

Step 3. 多解釋及框架 (RECAP)

原因 Reason (解釋背後的原因)

影響Impact (解釋背後的影響)

比較Compare (比較 以前及現在 / 比較有與無的分別)

個人經驗 Personal experience (多講時地人 – 六何法,更仔細)

3. 沒有面部表情,語氣單一



面試時學生可能會緊張以忘記了微笑,使說話的語氣單一,這樣會更容易暴露學生的準備不足,又或者會使面試官認為你對學校不感興趣,更有可能是面試官覺得學生態度的惡劣,影響面試整體的評分。其實可以拍片記錄準備時的模擬面試,特別留意自己的語氣及表情,從而改善面無表情,語氣單一的表現。

4. 背誦事前準備的答案



學生死記硬背自我介紹及事前準備的資料,會令回答變得如朗讀一樣死板。其實應該把要背誦的內容轉成重點,以point form的形式準備,面試時再把重點轉成詳盡的回答,令回答變得更自然流暢。

當介紹自己時,很多時家長想小朋友背答案

面試時,向心儀的學校展示自己的能力固然合理,但過度吹捧自己,言過其實,卻會給學校留下不好的印象。因為其實學校很容易就能看出學生是否具備那些能力,所以誇大的行為,會使面試官感到反感,對學生十分不利。

