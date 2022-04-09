中一面試|忌背誦答案、過於誇大自己能力 專家分享5大面試死穴
Spencer Sir 有一名學生，就讀港島區名校，呈分試成績全級頭10名，更是劍擊港隊成員，一直以為能入到全港頂尖名校。但最後多間學校都不獲取錄，與他們傾之後，原來是因為面試表現不好，只是背模擬答案，及把Portfolio照讀一次。
想成功獲心儀中學錄取，呈分試固然重要，但面試這項加分項也不容小覷，會直接影響學生能否入讀心儀的中學。但是在提升說話水平的同時，也要留意幾項絕不可以做的事。
1.善用面試框架 – 不要背答案過於誇大自己的能力，說得自己太完美
步驟1. 目標 (Aim)
I hope to ..
I aim to ..
步驟2..困難 (difficulty)
But it is difficult for me because…
步驟3. 努力 (小法寶 )
I tried to ….
步驟4. 結果 (result) – 用數字量化
At the end
步驟5. 轉變 (change) (before… after…)
Before, I was not confident.
But now, I can speak in front of 200 audience members.
步驟6. 結局 + 昇華 (ending / What I learnt…)
Share one of your weaknesses.
-I have improved my public speaking skills.
-I hoped to join the HSBC public speaking contest. but I was not confident enough.
-I tried to join the public speaking club / course for 3 months proactively.
-After 100 hours of practice, I joined the contest last year and got the champion although there were 200 contestants!
2.沒有做足準備功夫 討論要有真正互動
想給學校一個好印象，事前就必須做足準備和練習，準備好自我介紹，準備如何回答各種問題，以便作出最好的表現。與此同時，對心儀的學校要有一定的了解，例如：教學風格、設施、校風，才能在回答問題時突圍而出，表達出有意就讀。準備充足亦能使學生不會因緊張而影響發揮，能更有自信地表現自己。
討論或回應老師/校長時要有真正的互動，不要只答I agree with you. 其實可以用下面黃金回應3步曲
STEP 1: 標準回應
- I share your view
-Exactly!
STEP 2: 重覆對方意見
-In other words, …
Step 3. 多解釋及框架 (RECAP)
原因 Reason (解釋背後的原因)
影響Impact (解釋背後的影響)
比較Compare (比較 以前及現在 / 比較有與無的分別)
個人經驗 Personal experience (多講時地人 – 六何法，更仔細)
3. 沒有面部表情，語氣單一
面試時學生可能會緊張以忘記了微笑，使說話的語氣單一，這樣會更容易暴露學生的準備不足，又或者會使面試官認為你對學校不感興趣，更有可能是面試官覺得學生態度的惡劣，影響面試整體的評分。其實可以拍片記錄準備時的模擬面試，特別留意自己的語氣及表情，從而改善面無表情，語氣單一的表現。
4. 背誦事前準備的答案
學生死記硬背自我介紹及事前準備的資料，會令回答變得如朗讀一樣死板。其實應該把要背誦的內容轉成重點，以point form的形式準備，面試時再把重點轉成詳盡的回答，令回答變得更自然流暢。
當介紹自己時，很多時家長想小朋友背答案
面試時，向心儀的學校展示自己的能力固然合理，但過度吹捧自己，言過其實，卻會給學校留下不好的印象。因為其實學校很容易就能看出學生是否具備那些能力，所以誇大的行為，會使面試官感到反感，對學生十分不利。
作者：Spencer Lam
港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。
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