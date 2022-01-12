MUJI｜日本無印良品2021熱銷排行榜　即睇哪些家品、廚具最受歡迎

深受國人喜愛的日本生活雜貨品牌「無印良品MUJI」公布2021年度的人氣熱銷排行了！每年無印良品都會整理出一整年銷量最高評價最好的商品提供給大家做參考，看完榜單就可立刻前往門市或網路商城下單。

本篇要來介紹2021年室內家具、廚房用品以及文具收納的熱銷排行，疫情之下在家時間也隨之增加，來看看日本人選擇哪些商品提升居家生活的品質吧！



1. 室內家具TOP5

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第五名：床架組合

簡約的設計一直是無印家具受歡迎的原因，床架、床頭板、床腳都可依照個人喜好選擇做搭配，帆布收納籃讓整體裝潢更有一致性。床墊需另外購買。

■品名：床架組合／ベッドフレーム

■價格：床架本體30,900日圓~47,900日圓、帆布收納籃3,490日圓



第四名：懶骨頭梳化

一坐下去就讓人不想起身的懶骨頭上市以來一直都是超人氣家具，疫情年更是大家居家防疫生活的耍廢追劇必備好夥伴。最熱賣的為圖中深藍色單寧布款，小尺寸的懶骨頭價格親民，可隨意擺置在家中任一角落，輕鬆打造專屬自己的放鬆小天地。

■品名：懶骨頭沙發／体にフィットするソファ

■價格：4,990～10,980日圓不等，可單獨購買沙發套、填充內容物以及防塵套



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第三名：木製書桌

這兩年因應疫情在家遠端上班上課的機率大增，簡約的木製書桌大人小孩都適用，還可依照需求加購桌上置物架以及附輪抽屜櫃，打造便利的工作空間。

■品名：木製書桌／デスク

■價格：24,900日圓



第二名：沙發

無印良品讓人坐下後不想起身的不只懶骨頭，沙發也是高人氣的明星商品！永不退流行的簡潔設計適合任何裝潢不顯突兀，硬度適中坐躺皆宜。沙發腳、沙發套皆可單獨選購。

■ 品名：沙發／ソファ本体

■ 價格：67,900～87,900日圓



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第一名：附床板床墊

防疫生活最重要的當然還有充足的睡眠，改良後提高舒適度的附床板床墊是家具類年年熱銷第一名的明星商品。床墊有彈簧床與高密度獨立筒兩種規格，並分成單人、雙人尺寸，床套可拆下水洗，非常方便。可依照收納需求選購不同高度的床腳，徹底活用床下空間。

■ 品名：附床板床墊／脚付マットレス

■ 價格：17,900～52,900日圓不等，依照種類與單雙人價格不同，床腳需另外加購



2. 生活、廚房用品TOP5

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第五名：PP整理盒

PP整理盒擁有4種尺寸，可任意搭配排列與堆疊，適合各種大小的櫥櫃與抽屜。日本製且不使用顏料，可安心收納餐具與廚房用小物。

■ 品名：PP整理盒／ポリプロピレン整理ボックス

■ 價格：80～190日圓



第四名：掃除用品系列

無印的掃除系列可自由搭配清潔掃頭以及手把，消費者可先依照家中清潔的需求選購多款掃頭，接著再購入一根手把就能完美打造多模式的工具，收納方便不占空間，居家清掃更有效率。

■ 品名：掃除用品系列／掃除用品システム

■ 價格：手把190日圓起、清潔掃頭190日圓起



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第三名：矽膠料理系列

矽膠料理系列使用耐熱度高、具彈性的矽膠，可以輕鬆盛裝夾取食物且不會刮傷鍋具，是高人氣的廚房用品。

■ 品名：矽膠料理系列／シリコーン調理小物

■ 價格：290日圓～590日圓



第二名：毛巾

無印良品的有機棉毛巾熱銷多年，使用特殊織法在重複使用、洗滌多次後也能保持柔軟，維持極佳的親膚觸感以及吸水性，讓人每天都想使用。

■ 品名：毛巾／タオル

■ 價格：290～1,990日圓



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第一名：衣架

曬衣服、收衣服最煩惱的問題無印都幫你解決了！無印鋁製衣架的特殊設計讓衣服不易滑落變形，衣架本身輕量化在收納上也很方便，其他如收納用的木製衣架、曬衣夾、肩帶款都很熱銷，可滿足多元化需求。

■ 品名：衣架／ハンガー

■ 價格：190～1,690日圓不等，有各種尺寸



3. 文具用品TOP5

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第五名：相本

從傳統4×6尺寸到近年SNS流行的正方形一應俱全，還有5×7可收納票券與明信片以及偶像販售的2L照片，是整理手邊紙製品的最佳得力助手。另有附牛皮紙的款式，收納照片同時記錄當下心情，打造獨一無二的心情筆記書。

■ 品名：相本／アルバム

■ 價格：150日圓～1,190日圓



第四名：壓克力收納

桌上小東西零散在各處角落讓你工作心情不美麗嗎？請務必試試無印的壓克力收納用品系列！多種尺寸可自由堆疊，不管是事務用品還是公仔模型等精神支柱，都可輕鬆收納，提升辦事效率。

■ 品名：壓克力收納用品／アクリル収納

■ 價格：190日圓～1,990日圓



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第三名：筆記本

以植林木紙漿製成的內頁好寫不易透色，空白、橫線、方格搭配多種尺寸，你喜歡哪種筆記本內頁無印通通為你準備好了！封面採100%再生紙製作，無任何花色的簡約設計，左右上下都能展開使用，隨心所欲。

■ 品名：筆記本／ノート

■ 價格：80日圓～690日圓



第二名：自由換芯膠墨筆

無印良品原創附蓋筆經典熱銷，相信不少人無印入門文具就是這款可自由換芯的膠墨筆，筆管可挑選按壓式及附蓋式，筆芯則是有0.38、0.5兩種粗細以及16種顏色可做選擇。

■ 品名：自由換芯膠墨筆／ゲルインキボールペン

■ 價格：90日圓，另售筆芯



第一名：聚丙烯檔案盒

收納必備的聚丙烯檔案盒再度成為年度銷售人氣王！此收納盒由耐水性強的聚丙烯材質製，尺寸多元可滿足家中所有收納需求，年末掃除時間到了，立刻入手讓家中煥然一新吧！

■ 品名：聚丙烯檔案盒／ポリプロピレン ファイルボックス

■ 價格：150日圓～990日圓不等，有各種尺寸



4. 收納用品TOP5

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第五名：不鏽鋼收納籃

不鏽鋼收納籃可依照空間尺寸自由搭配與堆疊，放在濕度較高的區域處也不用擔心生鏽的問題。

■ 品名：不鏽鋼收納籃／ステンレスワイヤーバスケット

■ 價格：790日圓～3,990日圓



第四名：耐壓收納箱

耐壓收納箱可用於車庫、庭院、陽台等戶外空間，適合存放過季用品，把手設計便於搬運，也可以當椅子使用。

■ 品名：耐壓收納箱／頑丈ボックス

■ 價格：1,290日圓～2,590日圓



第三名：藤編收納籃

與木製家具超搭的藤編收納籃擁有高人氣，手工編織觸感柔軟且尺寸多元，並能堆疊使用。

■ 品名：天然素材收納籃／天然素材の収納

■ 價格：790日圓～3,990日圓



第二名：軟質聚乙烯收納盒

使用PE素材，軟質、圓角的設計適合收納衣物以及小朋友的用品，更因良好耐水與耐冷的特性，也非常適合作為冰箱與廚房收納。另售上蓋，可以堆疊使用，活用家中空間。

■ 品名：軟質聚乙烯收納系列／ やわらかポリエチレンケース

■ 價格：290～990日圓，可另外購買上蓋



第一名：PP收納盒

今年第一名則是大家都很熟悉的PP收納系列，各種尺寸的抽屜式不管是收納衣服還是雜物都很適合，可單獨疊放，也可放入櫃子中再照深淺去做搭配，透明材質讓內容物清晰可見，拿取非常方便。

■ 品名：PP收納櫃／ポリプロピレン収納

■ 價格：1,190日圓～2,190日圓，有各種尺寸



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