網辦「最亂房間大賽」　萬人投稿作品超獵奇　參加者一半為女生

韓網友的勝負欲看來是不分任何領域的，甚麼都可以比！前陣子韓國Facebook專頁「대학생너구리」發起了「最髒亂房間大賽」引起熱烈迴響，大家紛紛都將自己最「自豪」的照片上傳至留言區！
這真的確定是人住的地方，真的連走路都很有問題， 散落一地的東西，真的不確定到底是房間還是災難現場。
看到很像貓跳板的東西，但確定這樣的環境貓咪敢住嗎？不過這也算是參賽者當中相對乾淨的了！
其他參賽者投稿（按圖了解）
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如果媽媽看到自己女兒的租屋處是這樣，可能會先暈倒。這樣生活得下去嗎？
看完這些實在疑惑韓國人的整潔，尤其有些真的很像大型回收場，散落的空罐、塑膠瓶，有種發現新大陸、毀三觀的認知，但也有人懷疑說是不是故意為了參賽而將物品散落一地的，不過看看、笑一笑也是蠻不錯的，不知道如果香港也舉辦的話，會發生甚麼事？
而且其中前三十名有一半是女生，真得令人嚇得不行，搭編看完便默默的把吃完的零食、垃圾都趕快收拾收拾，保持整潔真的很重要！
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