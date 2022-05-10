母親節曬家庭照　洪永城囡囡似足「複製人」　呂方與囡囡雙眼最似

隨著防疫限制逐漸放寬，不少星爸星媽都趁剛過去的母親節享受家庭樂，並在社交平台分享與子女溫馨甜蜜的互動。洪永城太太梁諾妍更展示洪永城與囡囡Amber的「餅印照」，吸引不少網民大笑囡囡似足「複製人」，而圈中亦有不少餅印父女，一樣令人忍俊不禁！



Amber與爸爸洪永城似複製人

洪永城和太太梁諾妍（Inez）去年7月結婚，並在年底誕下囡囡Amber洪寶寶，今年是Inez首次以人母身份過母親節，她除了在IG分享與女兒及媽媽三代同堂過母親節的照片外，日前還用軟件將洪永城「返老還童」，再以女兒大頭照作對比，笑言：「由於太多人話呢兩父女點解可以咁似樣，等我將@guruhung（洪永城）變埋bb樣，然後我傻傻分不清😂😂😂😂😂😂😂😂」

Inez以軟件將洪永城「返老還童」，驚見兩父女如同餅印。（ig：inez_leong）

帖文吸引不少網民留言，大讚爸爸基因強大，「Copy and paste」、「印都無咁似」、「真係隔代孖胎」、「左睇右睇都係洪永城」。Amber樣貌實在太似洪永城，連Inez也曾在Amber出世100日時分享照片，笑指她是「洪永城扮女仔」。

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呂方與囡囡雙眼最似

而現年58歲，在兩年前與太太Rainbow結婚並育有一女Emma的呂方，亦在做爸爸後成為「曬女狂魔」，不時在社交平台分享與女兒的日常互動。日前母親節，Rainbow在IG分享多張照片，可見將近1歲多的Emma皮膚白哲、臉仔圓圓，輪廓似足爸爸。

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王祖藍囡囡鼻頭、笑容似晒爸爸

而近年主力在內地發展的王祖藍，也不時在IG分享與囡囡的可愛互動。早前大女Gabby拿起電鬚刨為王祖藍剃鬚，原本一臉認真，但突然面向鏡頭、動作停止，還露出甜甜笑容。原來她以為媽媽在拍照，因此擺出姿勢定格，讓王祖藍捧腹大笑。王祖藍想要求女兒不要望鏡頭，還指給Gabby看哪處未剃到，但Gabby已心散，最後以笑聲打圓場。