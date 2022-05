王祖藍2015年和李亞男結婚後,先後誕下兩個女兒,大女王天韻(Gabby)和細女王海靜(Hayley),母親節前夕李亞男在IG貼出與父母的全家幅,感謝媽媽的付出與愛,相中可見童年的她短髮瀏海,相當可愛,更與細女Hayley撞樣。



王祖藍因工作關係早前到內地工作,並帶同太太李亞男及兩女同行,早前李亞男亦有在IG分享到長沙遊玩的相片,而在母親節前夕,李亞男貼出與父母一家三口舊照,感謝媽媽:「祝母親節快樂🌹❤️謝謝媽媽的愛和付出,多謝你一路為我操心。做咗母親后先感受到一d都唔容易。I will keep learn to be a better daughter and mother ❤️」

相片可見當時李爸爸手抱約2歲的李亞男,一頭瀏海短髮,樣子相當可愛,跟同樣是瀏海短髮的細女Hayley似足餅印。原來大女Gabby BB時期亦長得像媽媽,媽媽李亞男曾經將自己的BB照和女兒Gabby製作對比圖,感嘆女兒樣子比媽媽還漂亮,不過隨著Gabby長大,輪廓表情都變得像爸爸。