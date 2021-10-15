超可愛父女互動　王祖藍囡囡幫手剃鬚、張繼聰做呢件事激嬲囡囡

常常說女兒是爸爸的前世情人，娛圈很多爸爸都十分疼愛女兒，但也不乏童心逗女兒為樂。近日，王祖藍和張繼聰都和囡囡有溫馨甜蜜的互動，但過程就非常搞笑，為父女倆都增添了有趣回憶！



王祖藍囡囡

王祖藍和妻子李亞男育有2名女兒，大女Gabby早前拿起電鬚刨為爸爸剃鬚，原本一臉認真，但突然面向鏡頭、動作停止，還露出甜甜笑容。原來她以為媽媽在拍照，因此擺出姿勢定格，讓王祖藍捧腹大笑。王祖藍想要求女兒不要望鏡頭，還指給Gabby看哪兒未剃到，但Gabby已心散，最後哈哈大笑收場。

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張繼聰囡囡

張繼聰為人幽默，女兒Kakaball更是他逗玩的對象。他早前在女兒面前表演魔術，假裝把朱古力吃掉，再從女兒的耳邊變出來，逗得女兒甜美地笑。但最後張繼聰還是忍不住逗玩女兒，把她桌上所有的朱古力都拿走，Kakaball以為會有魔術變出來，惟爸爸對她說已全吃掉，嚇得她想哭起來呢！其實張繼聰很寵女兒，更早前還和女兒一同到迪士尼遊玩，讓女兒變身成公主呢！

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👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小朋友精靈可愛，父母照顧卻是半點心思不能少！Bob嫂就晚晚在忙呢件事：Bob林盛斌發現太太每晚半夜起身有古怪 得知真相後感內疚👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

其他可愛父女互動：

陳展鵬囡囡小豬比就「嗲」爸爸陪玩

陳展鵬、單文柔囡囡小豬比非常親爸爸，早前更拖着爸爸手盪韆鞦，父親節亦會「煮飯仔」送給爸爸，冧爆陳展鵬！陳展鵬雖然工作忙碌，未能經常陪伴囡囡，但亦經常在Insatgram分享和囡囡的生活點滴，父女感情深厚。

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元元大讚爸爸「好型」

李璨琛囡囡李元元是人氣小網紅，雖然李璨琛因工作並不能經常陪伴在囡囡左右，但一放假都一定會陪囡囡玩。日前李璨琛就陪元元玩層層疊，當爸爸成功拿出積木，元元竟連忙拍手並失控狂呼「嘩好型呀~~~」，氹得爸爸非常開心。早前媽媽就發現元元和李璨琛一起玩「受傷包紮」，又陪囡囡去沙灘游泳，媽媽還表示「 老豆好似G4特工常伴佢左右」。

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Bob 林盛斌幫女兒拎手袋

Bob 林盛斌育有3個女兒1個兒子，早前林盛斌被太太拍下為女兒拿手袋的照片，太太黃乙頤表示「話說帶咗啲小朋友去奇趣天地，有得打機嘅！大家姐帶住兩個妹先去shopping，跟住過嚟join埋我哋，啲細路就好興奮咁樣打機，然後就出現以上嘅畫面！其實，拍拖嘅時候我都冇要林生幫我拎手袋，而呢位最強小三，就好自然咁樣比林生拎住。」，笑言「果然前世情人係唔同啲」

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陳柏宇同女兒齊扮美少女戰士

陳柏宇和囡囡Abigail感情亦非常好，陳柏宇經常和囡囡外出，在家的時候亦會陪囡囡玩。陳柏宇更曾經和囡囡一起扮美少女戰士，感情好到連媽媽符曉薇都不禁表示「為咗個女可以去到幾盡」。