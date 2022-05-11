2萬5千呎室內滾軸溜冰學校開幕　教練：4歲並附合2個條件就可以學

近年香港再次掀起一陣「踩Roller」熱潮，大人和年紀較大的小朋友可以去滾軸溜冰場租借裝備玩，年紀比較小的亦可以參加課程體驗一下滾軸溜冰。最近九龍灣有佔地25,000 呎，全東南亞最大的室內滾軸溜冰學校開幕，設有兒童及成人課程，有學員家長就表示，女兒自4歲開始正式學習滾軸溜冰，覺得她處事變得大膽，亦變得不怕面對困難。



香港滾軸溜冰學校早前登陸位於九龍東的MegaBox，全場佔地25,000呎，為全東南亞最大的室內滾軸溜冰學校，擁有逾50米直線無柱室內空間，齊備兒童及成人課程。李悅意（​​悅悅）3歲開始接觸滾軸溜冰，並於4歲開始正式學習，至今已經4年多，悅悅媽媽李太表示，住所樓下有個很大的滾軸溜冰場，「有次悅悅見到對粉紅色公主Roller鞋覺得好靚，於是就話想學，初初佢自己玩嘅，有啲小朋友會教下佢，之後就畀佢跟教練學。」

李太逐指，囡囡學習滾軸溜冰後處事變得大膽，亦變得不怕面對困難。「因為練習會不斷跌，跌完再起身再跌，雖然佢都會喊，但係喊完又會起身再嘗試。」

李太表示女兒自4歲開始正式學習滾軸溜冰，覺得她處事變得大膽，亦變得不怕面對困難。（攝影：歐嘉樂）

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4歲起可以學習滾軸溜冰

香港自由式輪滑集訓隊總教練蔡家齊先生為香港滾軸溜冰學校教練之一，蔡家齊指出，其實4歲開始就可以學習滾軸溜冰，不過就要留意小朋友雙腳回否太小無法穿上滾軸溜冰鞋，「另外最重要係要識得了解同埋聽教練指令，因為如果唔聽教練指令，除咗自己危險，亦會對同班嘅學生構成危險。如果小朋友試堂時我哋留意到佢唔係好識聽教練指令、唔識分左右，或有其他特殊需要，可能就要考慮私人班。」

香港自由式輪滑集訓隊總教練蔡家齊先生（攝影：歐嘉樂）

訓練危機意識和反應

被問到滾軸溜冰對小朋友有什麼好處，蔡家齊就認為小朋友透過學習滾軸溜冰可以訓練危機意識和反應，「起碼面對危機反應快咗。因為玩滾軸溜冰會跌，小朋友喺跌嘅過程中會識得保護自己，只要保持有危機意識，遇到危險時，例如搭車司機急煞車，起碼小朋友會識得伸手擋一擋去卸力，已經比起直接跌出去好好多。」

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蔡家齊教滾軸溜冰已經長達20年，他憶述曾經遇過有小朋友無論如何都無法向後溜轉到其中一邊，「當時我哋都諗唔到原因，搞咗2個幾月後就最終問小朋友家長，佢媽媽就叫小朋友過嚟，喺我哋面前直接摘下一邊眼球。原來小朋友有一隻眼係義眼，所以要扭頭向一邊比較困難。」

蔡家齊續指：「有特殊需要嘅小朋友家長，佢哋未有詳述孩子情況，希望導師可以當孩子係普通學生咁，但其實如果家長能夠坦白，一方面導師可以制定特殊方法教導，另一方面亦對小朋友好啲，起碼佢哋唔會咁大挫敗感。」