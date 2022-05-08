嶺南大學香港同學會小學舉辦母親節活動　為媽媽製造驚喜

親愛的媽媽：

假如没有您，哪有我？ 假如您不曾養育陪伴我，给我温暖的生活，如您不曾保護愛錫我，我的生命將會怎樣？」

作者：嶺南大學香港同學會小學



嶺南大學香港同學會小學在本學年初舉辦了一連三個月的感恩跨課程學習活動，希望透過實際的學習和生活，讓同學們學懂感恩和尋找幸福感。日前為預祝母親節，特別安排了「花藝製作工作坊校」，於每月例行家長分享會安排插花活動給家長媽媽們，同時在活動結束之際，安排了小驚喜給出席之家長和孩子們，讓媽媽與孩子共享插花樂及天倫。除此之外，校方也安排了特別母親節節目，媽媽們將在母親節收到孩子們親手製作的黏土花和賀卡。

家長驚喜又感動



有份參與活動的五年級學生杜泳峯媽媽說:「嶺小是個很有愛的大家庭，很重視與關愛學生和家長的身心靈，一直很有心思舉辦不同活動為家長們加油打氣，我很喜歡這個活動，不但可以和其他家長聯誼，又可放低煩重的家務舒緩一下。」

杜太指今次活動有令她意想不到的地方，「學校安排了我們的子女前來一齊分享這温馨時刻 ，令到我很感動，當我的兒子從門外尋找我在那處座位時，我很久沒有看到他那期待和媽媽突如其來的小相聚，這個情景令我和我的兒子會比平時更親近，亦很珍惜，相信孩子亦會感受到媽媽為他們的付出。」

另外，二年級何灆洭四年級何紫翹媽媽認為活動在母親節前多舉辦很有意義，「媽媽們可以聚在一起放鬆心情，享受小小me time，我很喜歡這個活動，可以靜靜享受。」

當中最令何太難忘的是插花活動後，孩子突然出現， 她說：「可以參與孩子的校園生活，絕對是陪伴他們成長重要的一節。多謝學校帶來很多親子活動，提供很多家長與孩子溝通的機會。小朋友會感受到母親的關愛，而且透過插花活動鼓勵到他們可以接觸不同新的興趣，認識接觸到新事物。」

一年級吳紫萱及五年級吳紫嫣的媽媽表示很欣賞學校舉辦這個活動，她說：「活動讓小朋友知道，家長都有學習新知識的時候，學習時與小朋友一樣要專心和認真。」

望學生懂得感恩

學校希望藉此活動，能夠在日常教學及生活點滴中，把感恩和愛傳遞給學生、家長及教師們。因此在母親節前夕也安排了一場教師進修活動，「以愛插花，祝願天下媽媽母親節快樂！」