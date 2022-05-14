2歲早產男童信信換肝逾1年　病情反覆血管阻塞最壞情況或需再換肝

2歲的信信剛出生時，因發現肝臟纖維化而需要換肝，幸好去年2月獲其叔叔捐出肝臟進行換肝手術，去年底獲出院回家。但是，信信病情持續反覆，今個月覆診時，醫生告知信信媽媽，目前信信的血管太窄，需安排手術「通闊」，若手術後血管仍然未通甚至堵塞，最壞情況是幾年後需要再次換肝。



收到消息有如晴天霹靂

信信媽媽在Facebook專頁「救救小心-肝」上更新了信信的近況，指信信以往也有通血管的經驗，於5月3日覆診時發現血管收窄的情況嚴重了，最終安排了在5月10日動緊急手術，但卻在手術途中察覺信信的血管已太窄，是次手術不能處理。

醫生致電通知信信媽時，她形容當下心情是晴天霹靂，直言：「真係呆咗，完全唔知畀咩反應好！」

最壞情況需再次換肝

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如果信信血管的情況未能改善甚至堵塞的話，信信會出現吐血、腸脹、腹水等問題，最差是可能過幾年後就要再換肝。而目前可以做的並不多，只可服用薄血藥以免惡化，醫生未來會盡快再安排做多一次手術。「醫生同我地講都要係（喺）情況未去到最差時，盡快去做，因為塞曬就真係好麻煩，希望救到條血管嘅都盡力去救返，等個肝唔洗（使）變差！」信信媽解釋。