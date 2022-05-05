立夏24節氣│兒童忌喝冰凍飲品降溫　中醫推介3款消暑不傷脾胃飲品

今日（5日）是24節氣的立夏，二十四的節氣立夏，標誌著夏天的到來，當太陽到達黃經45度時，便是夏天的開始。由於天氣愈來愈熱，大人小朋友會因為想降溫開始喝凍飲及開冷氣，註冊中醫師陳綺琪特別提醒大家當中的注意宜忌，並介紹3款茶飲，有效解暑而不傷脾胃。



來到立夏，很多人會在天氣熱時以凍飲或涼茶解暑降溫，但陳綺琪醫師提醒大家要停止免傷脾胃，她說:「大熱天喝冰水最傷脾胃，而沖凍水涼則易讓風寒外邪入侵，尤其是小朋友生理特質『肺脾腎常不足』，肺主一身之氣，與體表毛孔腠理有著密切關係，肺臟發展未成熟，則衛外不固，外界病邪容易侵入人體。

另外，肺氣有賴脾胃生化的水谷精微充養，脾胃為後天之本，生化氣血的來源，而小朋友的脾胃系統仍在發展中，試想象脾胃差，身體氣血不足，後果便是胃口差、不長肉、面黃膚乾等，與濕疹、鼻敏感、哮喘等疾病亦息息相關。」

脾胃差影響長高

由於小朋友脾胃仍在發展中，陳醫師指一般較健康體質來講，「大病倒不會很多，感冒都很快康復，但飲食卻是令一眾家長頭痛的一環，因為小孩稍稍飲食不慎便失去胃口、易疴易嘔、不長肉，飲食時要注意避免太早飲食生冷，生冷飲食最易傷脾陽，想象脾胃像個洗衣機，脾胃功能就是要好好運化飲食水谷，把它們變為有用的氣血，脾主生化氣血、脾主肌肉，氣血充盈才會長肉、快高長大、頭髮濃密烏黑。」

陳醫師續說：「除此以外，脾胃運化有度會把沒用的痰濕水飲帶走，否則體內就氣血不夠，垃圾倒累積一堆，表現出來可以食痰多、鼻涕噴嚏多、食慾減少、便秘或便溏、口氣、不長肉、濕疹、哮喘、易感冒等。想象炎熱天氣下身體溫度也一齊升高，一下把冰水倒進體內，像把裡面的火都滅了，當下是很爽，但脾胃再沒動力運化其他飲食，於是垃圾就累積再裡面。」

對於很多人來說，大熱天時，怎麼可以沒有冷飲？陳醫師說：「你想身體好，就要有好脾胃，才有好氣血，所以不能飲食生冷，要過無凍飲的生活。」她即為大家介入3款炎熱時可以飲用的解暑飲品，適合「立夏」飲用又不傷身體。

【冬西薏米水】不傷脾胃，反而消暑解渴，寧心解暑，清熱解毒，瘦身消腫。

材料：冬瓜 1斤、西瓜的白色果肉 半個、生熟薏米 各40克、冰糖 適量、水 2公升。

做法首先生熟薏米泡15分鐘，冬瓜連皮切粒、清洗，西瓜白色果肉切粒，材料全部放入清水煲, 大火滚10分鐘, 轉細火煲40分鐘，加冰糖調味完成。

按圖即睇立夏宜飲喝飲品:

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冷氣風扇勿亂吹

陳醫師指冷氣並非一無是處，「因為空氣調節有助空間濕氣減低，這亦是非常重要，所以如果不開抽濕機，都建議偶爾開冷氣抽走濕氣，讓空間保持乾爽。」另外，風扇、冷氣盡量不要吹面部、頭部，否則易有頭痛、頭風症狀，特別是剛洗完頭好濕時。「重點在於保持空間乾爽與通爽，而不是要開到太凍，絕對不建議開大冷氣蓋住棉胎睡，這對身邊造成很大影響。」

剛剛提到肺主皮毛，鼻為肺之外竅，與大腸相表裡，即使說肺、鼻、大腸、皮膚毛孔都是有關聯的。小兒陽氣偏盛，常常精力充沛、跑跑跳跳，但其實他們臟腑仍未充分成熟，比較不穩定，而且肺臟嬌嫩，經常一身大汗，出汗後毛孔就像一扇扇打開了的窗，一陣風吹過或是旁人一個噴嚏，小孩就容易得病感冒，所以說小兒病理體質發病容易、傳變迅速，但是同時小兒體質「臟氣清靈」，得病後一般很快康復，除非本來就體質比較弱的小孩。

對於本來體質很強的小孩，偶爾沖沖冷水浴大概沒什麼影響，可是身體本虛的小孩，例如有鼻敏感、哮喘、濕疹、易感冒，再沖冷水浴，就對於直接邀請寒邪走進身體，久而久之令他們身體更弱，雖然洗澡可有助降溫，但以38度左右暖水洗澡或抹身便可。」

陳醫師特別提醒家長：「感冒發燒的小孩更加不要沖冷水浴，多用暖水抹身或洗澡、多喝水、衣被少點，注意通風及散熱便可。

註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

以上食譜僅供參考，材料亦可加減，每人體質不同，有任何疑問請諮詢註冊中醫師。