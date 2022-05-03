天氣又濕又熱中醫提醒一類人不宜吹冷氣風扇　推介2款凍飲代替品

雖然前兩日天氣股受東北季候風影響氣溫突然急降，但天文台預測未來氣溫回升最高至30度，天氣炎熱，很多家庭都會開風扇、冷氣、喝凍飲、甚至沖凍水涼降溫，註冊中醫師陳綺琪指這些急降體溫的方法特別傷脾胃，有機會引致感冒、發燒、甚至皮膚及呼吸系統的過敏症狀，她特別介紹兩款適合一家大細飲用的凍飲代替品，同時教大家要如何開風扇及冷氣最養生。



天氣炎熱，大家都想留在風有冷氣的室內地方，又或者開大風扇讓身體降溫，也有不少人會喝凍飲、甚至沖凍水涼降溫，註冊中醫師陳綺琪指以上做法特別傷脾胃，「沖凍水涼、吹冷氣、吹風扇是容易令到外邪入侵體內，特別是小朋友發展未完成，生理特質是肺、脾、腎常常不足，由於『肺主一身之氣』，與體表、毛孔有密切關係，所以如果本身肺、脾、腎虛常常不足者，是謂『衛外不固』，即外面病邪易入人體內，引致感冒、發燒。」

脾胃受損影響肺氣

陳綺琪醫師指肺氣是要依靠脾胃吸收的食物令身體健康運作，她說:「肺氣是要依靠脾胃生化水谷精微去滋養身體，即我們吃什麼?喝什麼?會轉化成水谷精微，所以脾胃是我們後天之本，本身化氣的來源，所以小朋友脾胃差 、氣血不足，後果會是胃口差，常言道吹得多冷氣會有『冷氣病』，胃口差不長肉、面黃、皮膚乾、濕疹、鼻敏感、哮喘、鼻敏感等過敏症狀息息相關。」

呢類人士不宜吹冷氣

如果大人、小朋友本身體質健康，陳醫師指就算偶爾涼冷氣、吹風扇、飲凍水問題不大，但身體虛弱者則另當野論，「如果早產嬰兒、本身有弱聽、弱視、五遲五軟即發展遲緩小朋友，就更加要小心，不能常涼令氣，否易有外感，易肚痾、嘔吐，除了日常飲食多注意外，亦不要吃喝生冷食物，免傷脾胃，所處之環境也不宜太凍，大人常在冷氣長開的辦公室工作也易手腳冰凍，造成整個人痰飲聚積於體內，常見症狀為胃口差、口氣、濕疹、鼻敏感。」

不要貪冷飲一時之爽

雖然在炎熱天氣下，飲冰凍飲品的確很舒適，但陳醫師指冰冷飲品一到體內即傷陽氣，她說:「就好像將小朋友放入雪櫃，一下淋熄把火，當下是很爽，但同時很易傷陽氣，影響運化，再加肺主皮毛，鼻是肺的外竅，與大腸有關。」

雖然在炎熱天氣下，飲冰凍飲品的確很舒適，但陳醫師指冰冷飲品一到體內即傷陽氣。（資料圖片/盧翊銘攝）

流汗時不易吹風扇、冷氣

「肺、鼻、大腸、皮膚、毛孔都有關連，小朋友陽氣偏盛，經常跑跑跳跳，而且臟腑未好成熟，較不穩定，所以肺臟嬌嫩者，經常流好多汗，令毛孔像窗口一樣打開，當你再吹冷氣，風寒會乘勢而入，所以皮毛入到肺部，易有感冒，打噴嚏，更甚影響大腸功能，大便稀爛、發燒時排便不順，致高燒難退，環環相扣的情況下，對體積強壯者，偶爾沖凍水涼，吹冷氣是沒有問題，但如果比較虛，就應該盡量減少。」

如何養生吹冷氣

陳醫師指冷氣並非一無是處，「因為空氣調節有助空間濕氣減低，這亦是非常重要，所以如果不開抽濕機，都建議偶爾開冷氣抽走濕氣，讓空間保持乾爽。」

另外，風扇、冷氣盡量不要吹面部、頭部，否則易有頭痛、頭風症狀，特別是剛洗完頭好濕時。「重點在於保持空間乾爽與通爽，而不是要開到太凍，絕對不建議開大冷氣蓋住棉胎睡，這對身邊造成很大影響。」

對於很多人來說，大熱天時，怎麼可以沒有冷飲？陳醫師說：「你想身體好，就要有好脾胃，才有好氣血，所以不能飲食生冷，要過無凍飲的生活。」她即為大家介入2款炎熱時可以飲用的解暑飲品，適合一家大細飲用又不傷身體。」

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註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

以上食譜僅供參考，材料亦可加減，每人體質不同，有任何疑問請諮詢註冊中醫師。