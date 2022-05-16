娛圈夫妻年齡差距大不減婚姻甜蜜度　鄭嘉穎陳凱琳相差22年晒恩愛

娛樂圈有不少夫妻年紀相距較大，但結婚多年依舊恩愛。鄭嘉穎和陳凱琳年紀相差22年，早前是二人相識相戀7周年，二人貼出照片高調放閃。除了鄭嘉穎和陳凱琳，周杰倫和昆凌以及陳小春和應采兒都是娛樂圈的恩愛「老夫少妻」。



鄭嘉穎、陳凱琳相差22年 沒有7年之癢

鄭嘉穎和陳凱琳2018年結婚，其後相繼誕下大仔Rafael及細仔Yannick，一家四口幸福美滿。鄭嘉穎與陳凱琳年紀相差22年，2015年合作拍攝TVB劇集《殭》開始相戀，最初拍拖時被冠上「父女戀」之名，加上陳凱琳家底豐厚，兩人背景有一定差距，這段戀情不被看好。

鄭嘉穎、陳凱琳相識相戀7周年！（微博@鄭嘉穎KC）

二人日前貼出短片慶祝相識相戀7周年，短片中鄭嘉穎穿上深藍色西裝襯白Tee，而Grace就穿上白色吊帶裙，兩人一時深情對望，一時又互攬，更穿上情侶波鞋，非常甜蜜。鄭嘉穎高調放閃：「攜手走過第七年，我們已是兩個孩子的爸爸媽媽，七年間，經歷了人生中的歡樂、痛苦，而我們依然彼此相守，沒有七年之癢，只想餘生繼續和你一起牽手。」而陳凱琳亦發文慶祝：「今年已經是我和Kevin相識交往的第七年，很多人都說感情會有七年之癢，再濃烈的感情也敵不過時間的沖淡，可是我們生活自從有了彼此，從來不會感到無聊乏味，雖然我們也會像普通情侶那樣拌嘴，在相處的這道課題上不斷探索，可是當你認定對方就是對的人，你就會願意為他/她遷就妥協，只有互相包容互相愛護，感情才能細水長流，餘生還請多多指教。」

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周杰倫、昆凌相差14年 再添新成員

周杰倫與昆凌年齡相差14歲，昆凌在21歲時與周杰倫，先後誕下1仔1女，日前更加誕下第三胎囡囡。周杰倫與昆凌早前結婚7周年，周杰倫上載夫妻登山合照，留言：「結婚紀念日快樂！謝謝你讓我們的家充滿了幸福，不過我也讓它充滿了歡樂和笑聲，因為我更有趣。」其實周杰倫經常不吝嗇「放閃」曬幸福，昆凌曾接受《樂⿂》訪問時被問到，如果遇到老公與⼩孩爭寵時會如何處理？她笑指⾃⼰會先抱起⼩孩再跑去抱住老公，這樣就兩個都抱到了！很多媽媽在生孩子後往往因太疼愛孩⼦，把全部注意力與心思都全放在照顧小孩身上，而別忘了關⼼另⼀半，昆凌說他們一向把另一半放第一位，為了給孩子樹立榜樣，周杰倫更曾對她說：「我會先寵你，再寵孩子。」兩個人對夫妻關係的重視，也成就了幸福的五口之家。

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陳小春、應采兒相差16年 把老公當兒子疼

陳小春與應采兒年齡相差16年，二人在2010年結婚，婚後育有兩子，一家四口幸福美滿。陳小春與應采兒結婚12年來恩愛如昔，今年2月14日是陳小春與應采兒結婚12周年的大日子，一直被應采兒怨無情趣的陳小春，當日送上一紮巨型玫瑰花，氹得老婆相當開心！情人節深夜應采兒在微博Post出合照，並寫道：「十二點，十二年，這次的浪漫看懂了。」相中陳小春攬着老婆，而應采兒就雙手捧着巨型紅玫瑰花束，兩公婆非常甜蜜。

早前應采兒在內地綜藝節目《喜歡你我也是》中大談感情觀，更笑言自己拍拖時會被激發母愛：「我當時會想談戀愛，我很容易被人激發母愛的一個人，我會想要去疼愛他，然後像照顧他的時候，就可能會想跟他談戀愛。（所以這麼多年一直拿小春哥當兒子養來着？）我有三個兒子啊。」不少網民都覺得他們夫妻之間的相處模式非常甜蜜，可見應采兒對陳小春照顧周到。